تحذير للحوامل من الصابون المضاد للبكتيريا

حذرت دراسة حديثة نشرتها مجلة PLOS ONE، وهي الأولى من نوعها من استخدام السيدة الحامل للصابون المضاد للبكتيريا الذي قد يسبب البدانة للجنين ويؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة جداً، لاحتوائه على مادة كيميائية سامّة.

وزن زائد

وفي التفاصيل، فقد تبين أنّ مادة «التريكلوكاربان» الموجودة في هذا الصابون تنتقل من خلال المشيمة والرضاعة إلى الطفل وقد تسبب له الوزن الزائد بالإضافة إلى تأخر في النمو، بحسب ما قال الدكتور هيذر إنرايت مؤلف الدراسة.

تغيرات بالهرمونات

نشير إلى أنّ الباحثين في مختبر «لورانس ليفرمور الوطني» بكاليفورنيا، قالوا إنّ التعرّض اليومي لهذه المادة يؤدي إلى أضرار جسيمة بالأعضاء الحيوية وتغيرات في مستويات الهرمونات. وقد ظهرت مخاطر هذا الصابون على الأم وطفلها بسبب مادة «التريكلوكاربان» التي تتواجد عادة في مياه الصرف الصحي.