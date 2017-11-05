حقنة تغني عن الأقراص اليومية ضد الإيدز

قال فريق دولي من الباحثين إنهم طوروا حقناً تعطى لمرضى الإيدز على فترات من أربعة إلى ثمانية أسابيع، ويمكن أن تسيطر على الفيروس المسبب للعوز المناعي البشري بالشكل الجيد نفسه الذي يوفره التعاطي اليومي للأقراص.

وتوقع الباحثون إمكانية طرح حقن مضادة للفيروس في الأسواق تعطى كل أربعة إلى ثمانية أسابيع، إذا أكدت نتائج دراسات أوسع ما توصلوا إليه من خلال هذه الدراسة حسبما أوضح الباحثون في دراستهم التي نشرت نتائجها في مجلة «ذا لانسيت».

واعتبر خبير محايد في تعليق له على الدراسة في المجلة نفسها أن نتائج الدراسة تعد بمثابة حجر أساس في تاريخ مداواة مرضى الإيدز. ويوفر العلاج التقليدي الحالي لمرضى الإيدز ثلاث مواد فعّالة تؤخذ بالفم يومياً.