قائمة عالمية بعشرة فيروسات قاتلة تهدد البشرية

أصدرت منظمة الصحة العالمية قائمتها السنوية لمسببات الأمراض القاتلة تضمنت عشرة فيروسات ينبغي على الباحثين تتبعها ودراستها بسرعة لأنها تشكل أكبر تهديد "عاجل" للبشرية.

وجاء في صدارة القائمة فيروسا "إيبولا" و "زيكا" اللذان تسببا بأوبئة فتاكة خلال السنوات الأربع الماضية وسط مخاوف من احتمال عودتها للتفشي مرة أخرى.. وتضمنت القائمة أيضًا فيروس "حمى القرم الكونغو النزفية" الذي تسبب في مقتل 40 في المئة من المصابين به وتم رصده مؤخرًا في أوغندا.. كما تشمل القائمة "حمى لاسا" وفيروس "كورونا" وفيروس متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد "سارس" وفيروس "نيباه" وأيضًا "حمى الوادي المتصدع".

وللمرة الأولى على الإطلاق ذكرت منظمة الصحة العالمية "المرض "إكس" الذي يعتبر عاملاً ممرضًا غير معروف للعلماء حاليًا، حيث يشير تقرير المنظمة إلى أنه قد يسبب وباء دوليًا خطيرًا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية ان ترتيب الأمراض في هذه القائمة لا يعتمد على الأولوية بل جميعها ذات أولوية.