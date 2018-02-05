طريقة سحرية تجعلك تغط بنوم عميق في 10 ثوان

تواجه مشكلة وصعوبات في النوم بشكل مستمر ومزمن، ما يجعلهم يضطرون إلى استخدام عقاقير تساعدهم على النوم.

لكن شبكة "سي إن بي سي" الأميركية نشرت تقريراً أشارت فيه إلى أن هناك طريقة سحرية يمكن أن تجعلك تغط في نوم عميق في غضون 10 ثوان فقط، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وقالت إن باحثين في جامعة "بايلور" في ولاية تكساس الأميركية، اكتشفوا أن أبسط الطرق يمكن أن تكون فعالة في النوم بسرعة فائقة.

وأوضحت أن تلك الطريقة السحرية تتمثل في أن يسأل الناس أنفسهم مجموعة من الأسئلة حول الأنشطة، التي ينتظر ان ينجزوها خلال الأيام المقبلة، أو الأشياء التي أنجزوها، خلال الأيام الماضية، ولكن يكتبون كل ذلك في ورقة صغيرة قبل ذهابهم إلى الفراش.

وشارك في تلك الدراسة نحو 57 شابا تتراوح أعمارهم 18 و30 عاما.

وتوصل الباحثون إلى أن كافة المشاركين في تلك التجربة، غطوا في نوم عميق بعكس الآخرين، واستغرقوا توقيتا أقل في النوم بنحو 10 دقائق كاملة.

ونقل الموقع عن مايكل سكولين، المتخصص في علم الأعصاب والنوم بجامعة "بايلور" وأحد فريق عمل الدراسة، قوله: "المشكلة تكمن في أنه عند النوم نذهب إلى الفراش، يبدأ العقل في التفكير، لكن كتابة تلك الأمور على ورقة يخفف أي عبء على الذهن، ويساعد على النوم بسرعة فائقة".