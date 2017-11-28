القولون العصبي .. أعراضه وأنواعه وطرق علاجه

أكد تقرير طبي أن الشعور بحرارة المعدة من الأعراض الرئيسة لمرض القولون العصبي، غير أن هناك أمراضاً أخرى تؤدي لحدوث حرارة المعدة، وتكشفها التحاليل والفحوصات، ومن بينها قرحة المعدة والتهاب الأمعاء الحاد والتهاب الزائدة الدودية وحصى الكلى وجرثومة المعدة، كما أن سوء الهضم يؤدي كذلك إلى الشعور بحرارة المعدة.

وأوضح التقرير أن القولون العصبي هو اضطراب شائع يؤثر على الأمعاء الغليظة، وهو حالة مزمنة تحتاج إلى السيطرة عليها على المدى الطويل، لافتاً إلى أن معظم المرضى يمكنهم السيطرة على أعراضهم من خلال اتباع نظام غذائي معين، بينما يعاني القليل منهم من أعراض شديدة، يمكن تخفيف حدتها بالأدوية والمشورة.

وأشار إلى أن المريض حينما يشكو من حرارة في البطن، قد يعتمد الطبيب على تشخيص القولون العصبي عن طريق سلامة الفحوصات والتحاليل، التي تنفي وجود أي حالة صحية أخرى، مبيناً أن أعراض القولون العصبي تزداد عند تناول أكلات معينة، أو مع الضغوط النفسية والتوتر.

وذكر التقرير أن الأعراض الأكثر شيوعاً للقولون العصبي تتمثل في آلام في البطن، وعادة ما تختفي جزئياً أو كلياً عن طريق تمرير حركة الأمعاء، إلى جانب آلام الغازات والإسهال أو الإمساك والمخاط في البراز وحرارة البطن، مؤكداً أن معظم الذين يعانون من القولون العصبي، قد يتعرضون أحياناً لأعراض شديدة، وأوقات تتحسن فيها حالتهم أو تختفي تماماً.

وبيّن أن الأعراض الأكثر خطورة للقولون العصبي تشتمل على فقدان للوزن ونزيف في المستقيم وفقر الدم بسبب نقص الحديد، إضافة إلى القيء غير المبرر وصعوبة البلع والألم المستمر الذي لا يختفي من خلال تمرير الغاز أو حركة الأمعاء.

ووجه التقرير بعض النصائح للتغلب على حرارة البطن وتقليل أعراض القولون العصبي، ومن ذلك الحد من تناول مشروبات الكافيين والوجبات الدسمة وتجنب بعض الأطعمة التي تحتوي على التوابل والبصل والثوم وتجنب البقوليات المجففة، لافتاً إلى أهمية ممارسة الرياضة بشكل منتظم للحفاظ على صحة حركة الأمعاء.