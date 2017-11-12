أضرار وفوائد القهوة العربية

القهوة العربية أكثر المشروبات تربطها صداقه قوية بالناس وغيابها عنهم يسبب لهم صداعاً أو مزاجاً سيئاً لكن قد يقطع البعض هذه العلاقة حين يدركون مخاطرها.

أضرار شرب القهوة العربية يومياً

قرحة المعدة

تحوي القهوة بعض المواد المهيجة للمعدة ولبطانة الأمعاء الدقيقة، مثل الكافيين وبعض الأحماض، وهذا بالتأكيد سيشكل المتاعب لمن يعانون من القرحة والالتهابات المعوية. لذا عادة ما ينصح الأطباء والمختصون من يعانون من مشاكل في الهضم بتجنب شرب القهوة لتجنب الأعراض المزعجة والتهيجات التي قد تنجم عنها، بحسب موقع رجيم الصحي.

كما وقد يرتبط استهلاك القهوة الزائد مع زيادة فرص الاصابة بقرحة المعدة إذ إن تأثير القهوة الحمضي على بطانة المعدة قد يؤدي إلى ضعفها وجعلها اكثر عرضة للإصابة ببكتيريا Helicobacter pylori المسببة للقرحة.

القولون العصبي

المكونات التي تحويها القهوة وخاصة الكافيين تساهم في تهيج الامعاء الدقيقة وزيادة أعراض القولون العصبي من تشنجات في البطن ومشاكل متناوبة ما بين الاسهال والامساك.

الحموضة وحرقة المعدة

تناول القهوة قد يزيد من حموضة المعدة، اضافة الى كون الكافيين وغيره من مركبات القهوة التي تساهم في ارتخاء العضلة العاصرة المريئية السفلى مما قد يسبب حرقة المعدة نتيجة للارتجاع المعدي المريئي.

فوائد القهوة العربية

تؤدي دوراً فعالاً في تنشيط الجهاز العصبي.

تكبح فرط الشهية وتحد منها.

تمد الجسم بمواد مضادة للأكسدة، وبدورها تعمل على إزالة الجذور الحرة المسببة للسرطان.

تقاوم النعاس، ويأتي ذلك بفعل وجود مادة الكافيين في مكوناتها.

تحد من ألم انقباضات العضلات التي تتسبب بها التمارين الرياضية الصعبة.

تحفز الأنسولين في الجسم وتزيد من كفاءته، إذ توازن مستوياته في الجسم.

تحد من إنتاج أنزيمات الكبد، وبذلك تقي الجسم من سرطان الكبد وتليفه.

تقلل فرص الإصابة بالجلطات الدماغية.

أضرار القهوة العربية

بالرغم مما تقدمه القهوة العربية الأصيلة من فوائد لجسم الإنسان؛ إلا أن لها بعض الأضرار عليه أيضاً، ومنها:

الأرق، ففي حال الإفراط بتناولها تسبب الأرق كونها تحتوي على مادة الكافيين المقاومة للنعاس.

حرقة في المعدة.

زيادة ظهور أعراض القولون العصبي.

ارتفاع مستويات ضغط الدم.

تسارع في نبضات القلب.

تؤثر سلباً على الخصوبة، فتسبب العقم في حال الإفراط بها.

تقلل من قدرة الجسم على امتصاص الحديد.

طريقة إعداد القهوة العربية

يوضع سخان مخصص لغلي القهوة على النار بعد تعبئته بثلاثة أكواب من الماء.

نضيف 3 ملاعق كبيرة من القهوة العربية (بن حب محمص ومطحون) إلى الماء، وتترك حتى تغلي لمدة 15 دقيقة.

نطفئ النار تحت الماء، ونتركه حتى يركد البن في قاع السخان.

نضع ملعقة هيل في سخان تقديم القهوة، ونسكب فوقه القهوة، ولا تقدم حتى يترسب الهيل في قاع السخان أيضاً ليعطي مذاقاً جيداً وضمان عدم نزوله في فنجان القهوة عند تقديمه.

وتمتاز القهوة العربية بأنه من الممكن إعادة استخدام الرواسب المتبقية في الوعاء المخصص لغليها أكثر من مرة، أما فيما يتعلق بالزعفران فإنه من الممكن الاستغناء عنه غالباً، إلا أن إضافته تمنح القهوة العربية مذاقاً شهياً.