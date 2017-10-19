طريقة مذهلة لإخفاء الشعر الأبيض

هناك أسباب عديدة لظهور الشعر الأبيض في عمر الشباب وأهمها وأصعبها هو العامل الوراثي، كما أن بعض الممارسات الخاطئة قد تتسبب في ظهور الشعر الأبيض مثل كثرة استخدام الأدوات الحرارية دون عامل حماية، ولا يمكن إغفال العامل النفسي في هذه الظاهرة.

وقدم موقع «هوم ريميديز» وصفة طبيعية تساعد على إخفاء الشعر الأبيض وتحافظ على اللون الطبيعي للشعر، وهو الشاي الأسود، حيث يحتوي على صبغة طبيعية كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تحارب تلف الخلايا المسؤول عن تغير لون الشعر إلى الرمادي أو الأبيض.

ويستخدم الشاي الأسود بطريقة بسيطة حيث تُضاف ملعقتان من الشاي على 2 كوب من الماء مع إضافة ملعقة صغيرة من ملح البحر، ويطبق السائل على الشعر ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يُشطف دون شامبو، وفقا للبوابة نيوز.

ونصح الموقع بتكرار هذه الوصفة من 2- 3 مرات أسبوعيًا، وبعد اختفاء الشعر الأبيض يفضل الاستمرار على هذه الوصفة مرة أسبوعيًا حتى لا يظهر الشعر الأبيض مجددًا.