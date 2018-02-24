طيران الإمارات تستثمر في رفاهية العملاء

يعتبر مستوى الخدمة الذي تقدمه طيران الإمارات للعملاء من أهم أسباب نجاح الناقلة على مدى السنوات الماضية وسرعتها في انتزاع حصة من سوق السفر العالمي في ظل الثقة التي تحظى بها من قبل المسافرين والعملاء.

واصلت طيران الإمارات تركيزها على توفير أفضل الخدمات لعملائها وتطويرها باستمرار حيث كشفت الناقلة عن تصميم داخلي ومنتجات جديدة لطائراتها بوينغ 777-300ER، بما في ذلك أجنحة الدرجة الأولى الجديدة، التي تمتاز بتصميم مبتكر وتجهيزات متطورة توفر مستويات غير مسبوقة من الخصوصية والراحة والفخامة.

وتتمتع باستقلالية تامة بفضل تجهيزها بأبواب تمتد من الأرض وحتى السقف، كما تتميز بلمسات تصميم أنيقة مستوحاة من سيارات الفئة S من مرسيدس- بنز. وتحتوي مقصورة الدرجة الأولى الجديدة على ستة أجنحة خاصة فخمة مغلقة بالكامل.

وترتقي الأجنحة بمعايير صناعة الطيران في مجالات الخصوصية والرفاهية وتطور التقنيات المستخدمة. وخضعت المقصورات الثلاث، الأولى ورجال الأعمال والسياحية، على أحدث طائرات الإمارات بوينغ 777-300ER، وكذلك الممرات والحمامات، لبرنامج تطوير بتكلفة ملايين الدولارات شمل أيضاً تصاميم جديدة للمقاعد وترقية نظام الترفيه الجوي في جميع الدرجات.

وفي الدرجة السياحية، وفرت طيران الإمارات بطانيات مغزولة بخيوط من قوارير بلاستيكية معاد تصنيعها بتقنية «إيكو ثريد» المسجلة في أوسع برنامج أغطية مستدامة على مستوى صناعة الطيران، حيث تستخدم 28 قارورة لصنع بطانية واحدة.

وفي إطار تركيزها على الأطعمة الموسمية والمحلية والإقليمية، كشفت طيران الإمارات النقاب عن قوائم طعام خاصة، تحتوي على أطباق متنوعة لمختلف المناسبات والمواسم، مثل علب الوجبات الرمضانية وأطعمة السنة الصينية الجديدة وديوالي وعيد الميلاد والفصح.

وعلى الأرض، تواصلت استثمارات طيران الإمارات في تطوير صالاتها الخاصة، فافتتحت صالة جديدة في مطار لوغان الدولي في بوسطن، ما وصلت بعدد صالاتها عبر العالم إلى 41 صالة، كما جددت صالتيها في سنغافورة وبانكوك. وزاد عدد مستخدمي صالات طيران الإمارات السبع مقابل رسوم على 4 ملايين مستخدم خلال 2017.

من ناحية أخرى أعلنت طيران الإمارات بالتعاون مع شركائها مبادرة «معاً» لتحسين تجربة العملاء على الأرض، من خلال تسهيل الإجراءات وتطبيق تقنية القياسات الحيوية البيومترية، والبوابات الأوتوماتيكية الجديدة في مطار دبي الدولي. وتجاوز عدد أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين 19 مليوناً في منتصف عام 2017.

وتعاقدت طيران الإمارات مع «بي إم دبليو» لتوفير سيارات فاخرة لخدمتها «سيارة مع سائق مجاناً» لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال في دولة الإمارات.