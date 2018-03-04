«إيرباص» تجتمع بمجلس الأعمال الأوروبي بعد تقرير عن شطب وظائف

ذكرت شركة «إيرباص» الأوروبية لصناعة الطائرات أنها تعتزم لقاء مجلس الأعمال الأوروبي الأسبوع المقبل، في أعقاب تقرير إعلامي بأن الشركة تريد خفض أو نقل آلاف الوظائف.

وذكر متحدث باسم الشركة أمس أنه سيتم الإعلان عن خطط الشركة في أعقاب الاجتماع، على الرغم من أنه امتنع عن تحديد موعد لذلك.

وتدرس «إيرباص» خفض 3600 وظيفة رداً على خفض الإنتاج على نموذجها «380 ايه» وطائرة النقل العسكري «إم 400 إيه»، طبقاً لتقرير من مجلة «شالون» الفرنسية، أول من أمس. وسيضر خفض الوظائف، المقرر الإعلان عنه الأربعاء المقبل بالمنشآت الألمانية في مدينة بريمن ومدينة أوجسبورغ، بالإضافة إلى أماكن في مدينة أشبيلية الإسبانية ومدينة فيلتون البريطانية، حسب التقرير.