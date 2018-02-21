قمة مالية أوروبية لضبط العملات المشفرة

تعتزم المفوضية الأوروبية فرض المزيد من الضوابط على تداول العملات الرقمية في ضوء التذبذبات المتسارعة وعوامل عدم الأمان التي تتعرض لها العملات الرقمية.

وأعلن المفوض الأوروبي للشؤون المالية فالديس دومبروفسكيس، أمس، أن بروكسل ستستضيف مؤتمراً رفيع المستوى في السادس والعشرين من فبراير الجاري يشارك فيه ممثلون عن الهيئات الرقابية والبنوك المركزية والأطراف الفاعلة في سوق العملات المشفرة.

وجاء إعلان دومبروفسكيس بعد لقاء وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس في العاصمة الأوروبية بروكسل.

وقال دومبروفسكيس إن هدف المؤتمر التركيز على التوجهات بعيدة المدى للعملات المشفرة ومعرفة ما إذا كان الإطار القانوني الحالي كافياً.

وتعرضت أهم عملة مشفرة، بيتكوين، في الأسابيع الأخيرة لتذبذبات حادة في سعرها، حيث عاود سعرها الارتفاع فوق حاجز 10 آلاف دولار أخيراً.

وفي نفس الإطار اعتبر محافظ بنك انجلترا مارك كارني أمس، أن عملة بتكوين المشفرة فشلت كعملة وفقاً للمؤشرات المعيارية، وإنها ليست مخزناً للقيمة أو وسيلة مفيدة لشراء الأشياء.

وقال كارني متحدثاً أمام طلاب في جامعة ريجنت بلندن «إنها فشلت بشكل كامل تقريباً حتى الآن، في الجوانب التقليدية للأموال.