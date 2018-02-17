«غوغل».. شرطي الإعلانات على شبكة الإنترنت!

تعتزم شركة غوغل، والتي تعد بالفعل واحدة من أهم الشركات المهيمنة على سوق الإعلانات عبر شبكة الإنترنت على مستوى العالم، إلى امتلاك المزيد من السلطة والنفوذ في هذه السوق.

وذلك من خلال تحديد الإعلانات الجيدة أو السيئة التي تظهر على شبكة الإنترنت. ومن ثم، فإنها تقرر أي الإعلانات التي تظهر لمستخدمي الشبكة، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وقد بدأ المتصفح «غوغل كروم»، والذي يستخدمه حوالي 60 % من متصفحي الانترنت عبر أجهزة الحاسوب والهاتف النقال على مستوى العالم، بالفعل يوم الخميس الماضي عملية حجب بعض الإعلانات الشبكية التي تعتبر الأكثر ازعاجاً لرواد الانترنت من وجهة نظرها.

وتضمنت هذه الإعلانات المحجوبة عدداً كبيراً من الإعلانات ذاتية التشغيل المصحوبة بصوت، الإعلانات المنبثقة التي تظهر مصحوبة بعد تنازلي والنشرات الدعائية التي تحتل جزءاً كبيراً من الشاشة. ويعتبر «غوغل كروم» أن هذه الإعلانات المحجوبة لا تفي بالمعايير التي حددها «الائتلاف من أجل إعلانات أفضل»، وهو مجموعة من شركات الانترنت وشركات الدعاية والنشر عبر الشبكة العنكبوتية، وقد تكونت بهدف جعل الدعاية عبر شبكة الانترنت أكث ر جاذبية للمستخدمين.