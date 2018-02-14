وكالة الطاقة: إنتاج النفط الأميركي سيصبح قريباً الأكبر عالمياً

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن من المرجح أن تتجاوز زيادة إنتاج النفط العالمي، بقيادة الولايات المتحدة، نمو الطلب هذا العام.

ورفعت الوكالة ومقرها باريس توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2018 إلى 1.4 مليون برميل يومياً من تقدير سابق كان يبلغ 1.3 مليون بعد أن زاد صندوق النقد الدولي في يناير تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي للعامين الحالي والقادم.

وقالت وكالة الطاقة «اليوم وبعد أن خفضوا التكاليف بشدة فإن المنتجين الأميركيين يتمتعون بموجة ثانية من النمو الاستثنائي إلى الحد الذي قد تضاهي معه زيادة إنتاجهم من السوائل في 2018 نمو الطلب العالمي». وأضافت إن إنتاج الخام الأميركي سيتجاوز قريباً الإنتاج السعودي. وبنهاية العام الحالي قد يتجاوز أيضا روسيا ليصبح الأكبر عالمياً. لندن ـ رويترز