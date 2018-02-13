ارتفاع الأسهم الأميركية واليورو وتراجع الدولار

ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت، أمس، وفي مقدمتها أسهم التكنولوجيا والشركات المالية، مع محاولتها التعافي من أسوأ أسبوع لها في عامين.

كما ارتفع اليورو، أمس، في حين نزل الدولار، فيما أدى تعافي أسواق الأسهم لتوقف الاتجاه الصعودي القوي للعملة الأميركية.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 215.99 نقطة، أو 0.89 %، إلى 24406.89 نقاط، بينما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 22.68 نقطة، أو 0.87 % إلى 2642.23 نقطة. وقفز المؤشر ناسداك المجمع 62.39 نقطة، أو 0.91 %، إلى 6936.88 نقطة.

وزادت المؤشرات الثلاثة مكاسبها في التعاملات المبكرة إلى أكثر من 1 %.

وعاد بعض الإقبال على المخاطرة لأسواق العملة بعد الهبوط المسجل الأسبوع الماضي، ما ساعد عملات الأسواق الناشئة عالية العائد والعملات المرتبطة بسلع أولية مثل الدولارين الأسترالي والكندي، إلا أن المكاسب كانت محدودة. ونزل الدولار 0.2 % مقابل سلة من العملات ليمحو جزءاً من مكاسب الأسبوع الماضي لتسجل العملة الأميركية أفضل أداء أسبوعي منذ 2016.

وارتفع اليورو 0.2 % إلى 1.2275 دولار، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى خلال الجلسة عند 1.2298 دولار. وسجل اليورو أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر 2016 في الأسبوع الماضي.