النفط يقترب من أعلى سعر في 3 سنوات رغم ارتفاع الإنتاج الأميركي

اقتربت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات فوق 70 دولاراً للبرميل، أول من أمس الاثنين، وسط مؤشرات على أن تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك وروسيا تقلص الإمدادات، لكن بعض المحللين حذروا من مخاطر بسبب ارتفاع الإنتاج الأميركي.

وفي أحدث التعاملات، ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 29 سنتاً إلى 70.16 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 19:37 بتوقيت غرينتش، بعدما صعد إلى 70.37 دولاراً للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 51 سنتاً إلى 64.81 دولاراً للبرميل.

كان كلا الخامين وصل الأسبوع الماضي إلى مستويات غير مسبوقة منذ ديسمبر 2014، لكن التداول كان ضعيفاً بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

واستمدت أسعار النفط دعماً قوياً من اتفاق خفض الإنتاج بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وبعض المنتجين الآخرين.

ورفع بنك أوف أميركا ميريل لينش، أول من أمس، تقديراته لسعر برنت في 2018 إلى 64 دولاراً للبرميل من 56 دولاراً، متوقعاً عجزاً قدره 430 ألف برميل يومياً في إنتاج النفط مقارنة مع الطلب هذا العام.

وقال أندرو ليبو، رئيس ليبو أويل أسوشيتس في هيوستون: «المنتجون في أوبك وخارجها لا يزالون ملتزمين بتخفيضات الإنتاج، في نفس الوقت الذي يواصل فيه الطلب العالمي ارتفاعه». لكن بعض المحللين حذروا من أن المكاسب التي حققها النفط بصعوده 13 بالمئة منذ بداية العام قد تتبدد بسبب أعمال الصيانة في المصافي على مستوى العالم وارتفاع إنتاج أميركا الشمالية.