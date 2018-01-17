«العملات الرقمية» تتكبد خسائر فادحة

سجلت «العملات الرقمية»خسائر فادحة بقيمة 73 مليار دولار، خلال التداولات أمس مع تنامي المخاوف من تشديد اللوائح التنظيمية في عدد من البلدان.

وجاءت خسائر العملات، بعدما أكد نائب محافظ بنك الشعب الصيني، جونج شنغ، أن السلطات يجب أن تحظر التداولات المركزية على العملات الرقمية والأفراد والشركات، الذين يقدمون خدمات متعلقة بهذا النشاط.

وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى 641 مليار دولار، بعدما تخطت 714 مليار دولار يوم الإثنين.

وخلال التعاملات هبطت عملة «بيتكوين» الأكثر شهرة، بنسبة 13.8 % دون 12 ألف دولار، لتبلغ 11844 دولاراً بقيمة سوقية 197.59 مليار دولار وتراجعت عملة «ايثيريوم» 21.52 % إلى 1035 دولار بقيمة سوقية 102.71 مليار دولار، ونزلت عملة «ريبل» 28.39 % إلى 1.28 دولار بقيمة سوقية 50.95 دولار.

وقفزت القيمة السوقية للعملات الرقمية بنحو كبير في 2017، لتنهي العام عند 569.7 مليار دولار، بزيادة 552 مليار دولار على أرقام 2016.

ولا تملك العملات الافتراضية الرقمية رقماً متسلسلاً ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود ملموس لها.