ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر

ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في ديسمبر مع إقبال الأسر على شراء مجموعة واسعة من السلع وجرى تعديل أرقام المبيعات للشهر السابق بالرفع، ما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في العالم خرج من 2017 بزخم قوي.

وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس إن مبيعات التجزئة زادت 0.4 % الشهر الماضي. وعدلت الوزارة البيانات لشهر نوفمبر بالرفع لتظهر أن المبيعات ارتفعت 0.9 في المئة بدلاً من قراءة سابقة أشارت إلى زيادة قدرها 0.8 %.

وعلى أساس سنوي ارتفعت مبيعات التجزئة 5.4 في المئة في ديسمبر.

وسجلت المبيعات زيادة 4.2 % في 2017 مقارنة مع ارتفاع بلغ 3.2 % في 2016.