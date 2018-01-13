إم.إس.سي.آي تدرج أرامكو على مؤشرها السعودي

قالت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسهم العالمية إنها تتوقع إدراج أرامكو السعودية على مؤشرها السعودي من وقت الطرح العام الأولي لشركة النفط العملاقة، الذي من المحتمل أن يجتذب تدفقات أموال ضخمة على أسهمها حالما يتم إدراجها في الرياض.

وقالت إم.إس.سي.آي مساء أول من أمس إن «أرامكو السعودية ستُدرج على مؤشر إم.إس.سي.آي السعودية في وقت الطرح العام الأولي طالما أنها تحقق معايير الاستحقاق، بما في ذلك إدراج أسهم الشركة في بورصة مؤهلة وشطر سوقي ذي صلة مثل السوق الرئيسية تداول».

وتخطط الحكومة السعودية لجمع عشرات المليارات من الدولارات من خلال بيع نحو خمسة بالمئة من أرامكو خلال النصف الثاني من هذا العام في ما قد يكون أكبر طرح عام أولي لأسهم في العالم».

وستتدفق الصناديق الخاملة التي تقوم بتتبع مؤشر إم.إس.سي.آي السعودي على أسهم أرامكو حالما تصبح الشركة جزءاً من ذلك المؤشر.