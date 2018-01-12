نمو الطلب العالمي على السفر الجوي 8 %

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أمس، إن الطلب العالمي على السفر بالطائرات ارتفع 8% في نوفمبر، وهو أسرع معدل في خمسة أشهر.

وأضاف (إياتا) أن الاتجاه الصعودي لإيرادات كيلومتر السفر للراكب الواحد تعزز بنهاية 2017، بما يشير إلى بداية جيدة للعام الجديد.

وقال ألكسندر دو جونياك المدير العام لإياتا: «نتوقع عاماً آخر من زيادة المسافرين بما يفوق المعدلات في 2018 ككل، لكن بوتيرة بطيئة قليلاً عن المسجل في 2017».

وقال (إياتا) في تحديثه الشهري، إن الطاقة الاستيعابية التي تقاس بعدد المقاعد المتاحة وكيلومترات السفر، زادت 6.3%، في حين زاد معامل الحمولة 1.2 نقطة مئوية إلى 80.2%.