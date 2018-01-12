6.9 % نمو الاقتصاد الصيني في 2017

صرح رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، في خطاب نشر أمس، بأن نسبة النمو في الصين ستبلغ «نحو 6.9% في 2017، ما يعكس تسارعاً واضحاً على مدى عام، مشيراً إلى وضع «أفضل مما كان متوقعاً» لثاني اقتصاد في العالم.

وقال لي في خطاب في اجتماع دبلوماسي في كمبوديا، بثته وكالة أنباء الصين الجديدة: «على مدى العام الماضي، واصل الاقتصاد الصيني مسار تنمية ثابتاً ومشجعاً، في وضع أفضل مما كان متوقعاً».

ويفترض أن تعلن الحكومة الأرقام الرسمية لإجمالي الناتج المحلي الصيني في 18 يناير الجاري.

وسجلت الدولة الصينية العملاقة في 2016 أضعف أداء لها منذ 26 عاماً، بنسبة نمو بلغت 6,7%.

لكنها شهدت ارتفاعاً واضحاً (6,9%) في النصف الأول من 2017، ثم تقدماً بنسبة 6,8% في الفصل الثالث مع زيادة الاعتمادات والاستثمارات في البنى التحتية.

ورأى عدد من المحللين أن هذه الحملة قد تؤثر في النمو في الفصل الرابع بسبب تراجع الإنتاج الصناعي. لكن الرقم الذي ذكره رئيس الحكومة حول نسبة النمو يشير إلى أن هذا الأمر لم يحدث.