شركات منطقة اليورو تبدأ 2018 عند أعلى مستوى ‭‬‭‬

تنهي شركات منطقة اليورو عام 2017 عند أعلى مستوى في نحو سبعة أعوام بدعم زيادة الطلب وتسارع التضخم ومؤشرات تنبئ ببداية نشطة للعام المقبل.

وجاءت نتائج مسح مهم للقطاع الخاص أمس أفضل من توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم، حيث حققت المصانع أفضل أداء شهري في تاريخ المسح الذي بدأ إجراؤه قبل عقدين بينما تسارع نشاط قطاع الخدمات.

تأتي نتائج ديسمبر القوية قبل شهر من الخفض المتوقع لبرنامج شراء السندات الذي ينتهجه البنك المركزي الأوروبي للنصف إلى 30 مليار يورو. ويجتمع المركزي الأوروبي اليوم ومن المتوقع أن يرفع بعض التوقعات الاقتصادية.

وقفز مؤشر آي.اتش.اس ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو إلى 58.0 في الشهر الجاري وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2011 . ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والانكماش.