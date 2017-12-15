«دلتا الأميركية» تشتري 100 طائرة إيرباص

أعلنت خطوط دلتا الجوية الأميركية أمس أنها طلبت شراء 100 طائرة إيرباص مع خيار شراء 100 أخرى، وذلك في ضربة لبوينغ المنافس الأميركي لإيرباص.

وقالت إنها طلبت شراء طائرات من طراز ايه-320 نيو لتجديد أسطولها من الطائرات ذات البدن الضيق. وتسع هذه الطائرة 197 مقعداً.

وقال الرئيس التنفيذي لدلتا اد سيباستيان في بيان: «إنها العملية التجارية المناسبة في الوقت المناسب لزبائننا وموظفينا ومساهمينا». وتبلغ قيمة الطلبية نحو 12,7 مليار دولار، وسيبدأ التسليم في 2020.

وحرصت إيرباص ومقرها في تولوز الفرنسية، في الإعلان على تأكيد العلاقة المتنامية مع الولايات المتحدة، قائلة إن معظم الطائرات الجديدة سيتم تسليمها من مصنعها في موبيل بولاية الاباما . وقال جون ليهي مدير العمليات لزبائن طائرات إيرباص التجارية: «هذه الطلبية تقوي التزامنا بالطيران الأميركي.. التزام لم يصل إلى هذا المستوى من قبل».

وأضاف: هناك المزيد من المكونات الأميركية في طائرات إيرباص أكثر من أي دولة أخرى، وأكثر من 40 % من مشترياتنا الخاصة بالطائرات تأتي من الولايات المتحدة».