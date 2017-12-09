بوتين يعرض على السعودية شراء الغاز الروسي

عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن تشتري المملكة الغاز الطبيعي المسال الروسي من أجل أن تدخر النفط السعودي وفقاً لما نقلته عنه وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أمس.

وقال بوتين للفالح بعد أن أصدر أمراً بالبدء في تحميل أول ناقلة بالغاز المسال في مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال الذي تقوده نوفاتيك في المنطقة القطبية «اشتروا الغاز منا وادخروا نفطكم».

ورد الفالح قائلاً «ذلك هو سبب وجودي هنا».

وقال بوتين إن بلاده قادرة على أن تحتل مكانة جديرة بها في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال وإنها يجب أن تفعل ذلك. مشيراً إلى أن مشاريع تصدير الغاز المسال يجب ألا تؤدي إلى خفض صادرات خطوط الأنابيب.

ودشنت روسيا أمس مشروعها العملاق للغاز «يامال» في الجزء الواقع في القطب الشمالي من سيبيريا، الذي شيد في ظروف مناخية وجيولوجية قاسية، بمشاركة المجموعة الفرنسية «توتال» والصين.

ويهدف المشروع الذي تبلغ قيمته 27 مليار دولار ويعد من أوسع المشاريع في العالم وأكثرها طموحاً، إلى بناء مصنع لتسييل الغاز يسمح بإنتاج 16,5 مليون طن سنوياً اعتباراً من 2019، على ثلاث مراحل.