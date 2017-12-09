«بتكوين» تهوي 20 % في 10 ساعات

خسرت عملة بتكوين 20 % من قيمتها في عشر ساعات أمس بعد أن كانت قفزت أكثر من 40 % في الساعات الثماني والأربعين السابقة، وهو ما يثير مخاوف من أن السوق ربما تتجه إلى انهيار للأسعار.

وفي يوم محموم أول من أمس قفزت العملة الرقمية من أقل من 16 ألف دولار إلى 19500 دولار في أقل من ساعة في سوق (جي دي إيه إكس) التي مقرها الولايات المتحدة، وهي واحدة من أكبر البورصات العالمية، في حين كان يجري تداولها عند نحو 15900 دولار في بورصة بتستامب التي مقرها لوكسمبورغ. وبعد ذلك قفزت بتكوين في تعاملات بورصة بتستامب إلى 16666 دولاراً، لكنها هوت إلى 13482 دولاراً لاحقاً وهو هبوط يزيد عن 19 %.

وخلال التعاملات التالية تعافت بتكوين إلى نحو 15026 دولاراً لكنها بقيت منخفضة 9.39 % عن مستواها في بداية التعاملات.

وارتفعت بتكوين على مدى الأسبوع بنحو الثلث. ومنذ بداية أكتوبر تضاعفت قيمتها أكثر من ثلاث مرات وهو أقوى أداء فصلي لها منذ عام 2013.

ومنذ بداية العام تضاعفت قيمة بتكوين نحو 15 مرة، وهو صعود أدى إلى مخاوف متزايدة من أن الفقاعة قد تنفجر بطريقة مثيرة.