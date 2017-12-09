بريطانيا: 39 مليار «إسترليني» تسوية عادلة لـ «بريكست»

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس إن قيمة تسوية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي ستكون عادلة إذا دارت بين 35 و39 مليار جنيه إسترليني.

وقال: «نتوقع نطاقاً بين 35 و39 مليار إسترليني.. سنعتبر ذلك تسوية عادلة لالتزاماتنا».

وأعلنت المفوضية الأوروبية التي تجري مفاوضات بشأن بريكست باسم الدول الـ27 في الاتحاد، أمس أن «تقدماً كافياً» تحقق حول شروط انسحاب المملكة المتحدة، ما يفتح الباب لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات المتعلقة بالعلاقات المستقبلية. وأفادت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان إنه بات يعود إلى المجلس الأوروبي، الهيئة التي تضم رؤساء الدول الأعضاء، المصادقة على رأي المفوضية.

وتحقق التقدم في الملفات الثلاثة التي تعتبر أساسية وهي إدارة الحدود بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا والتسوية المالية للانفصال وحقوق المواطنين المغتربين.

وأكدت المفوضية أن «مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا والمواطنين البريطانيين المقيمين في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيتمتعون بالحقوق نفسها عندما تغادر المملكة المتحدة التكتل».