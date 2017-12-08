كريدي سويس يرفع توقعاته لسعر النفط 2018

رفع بنك كريدي سويس أمس توقعاته لسعر النفط في 2018، وعزا ذلك إلى قوة التزام أوبك بتعهداتها بخفض الإنتاج التي قال البنك إنها قد تعيد مخزونات النفط بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستوياتها الطبيعية العام القادم.

وقال محللون لدى كريدي سويس في مذكرة إنهم سيواصلون افتراض ارتفاع مستوى الامتثال للسقف الذي تم تطبيقه في يناير 2017 حتى يبلغ مستوى مخزون الخام لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متوسطه لخمس سنوات، وهو ما يتوقع المحللون حدوثه في الربع الثالث من 2018z.

ورفع كريدي سويس توقعاته لسعر برنت لعام 2018 إلى 60 دولاراً للبرميل من 53 دولاراً للبرميل وتوقعاته لسعر خام غرب تكساس إلى 56 دولاراً من 50.50 دولاراً للبرميل.