أسرع نمو للوظائف في الاتحاد الأوروبي خلال 17 عاماً

حققت الأعمال في منطقة اليورو ارتفاعاً كبيراً خلال نوفمبر الماضي، حيث وصل معدل خلق الوظائف إلى أسرع مستوى في 17 عاماً وحقق الانتعاش الاقتصادي في أوروبا زخماً حسبما أظهرت بيانات نشرت أمس.

وقال محللون إن ارتفاع الأرقام في هذا الإحصاء الذي أعدته شركة «آي اتش اس ماركت» يؤكد أن الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو قوي في مواجهة صدمة «بريكست» وسيكون مؤشراً للنمو الاقتصادي.

وقال كريس وليامسون من شركة «آي اتش اس ماركت» إن «الرسالة من أحدث مؤشر مديري المشتريات واضحة: إن الإعمال تحقق فورة».

وأضاف وليامسون أنه يجري خلق وظائف «في أسرع وتيرة منذ 17 عاماً».

وذكرت المجموعة في بيان أن هذا المؤشر الذي جمعته «ماركت» ارتفع إلى 57,5 في نوفمبر بعد 56,0 في أكتوبر وكل رقم فوق 50 يعتبر مؤشراً إيجابياً. وفي تقدم نادر، حققت فرنسا أعلى معدل نمو منذ مايو 2011 بشكل فاق التوقعات متقدمة على فرنسا للمرة الرابعة في 5 سنوات.

وحذر وليامسون من أن اضطرابات قد تكون آتية لكنه لم يذكر تحديداً الأزمة السياسية في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وقال «هناك مؤشرات على أن الاضطراب السياسي قد يؤثر على التفاؤل في مجال الأعمال بعض الشيء لكن الصورة العامة تشير إلى أن منطقة اليورو ستحقق نتائج جيدة في نهاية 2017 وتدخل العام 2018 من موقع قوة».