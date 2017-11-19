السعودية تطبق ضريبة القيمة المضافة على البنزين

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية إن المملكة تعتزم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البنزين ابتداءً من أول يناير كانون الثاني 2018 بنسبة 5% .

جاء الإعلان على الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة على تويتر رداً على سؤال لمواطن سعودي.

وتعتزم الهيئة العامة للزكاة والدخل توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك بعد توقيعها اتفاقيات مماثلة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومع الجمارك السعودية، وذلك في إطار استعدادها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة VAT في 1 يناير 2018.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للزكاة والدخل لحث المنشآت التي لم تسجل بعد في ضريبة القيمة المضافة على ضرورة المسارعة في التسجيل قبل 20 ديسمبر 2017، بهدف الربط بين أنظمة الجهات الحكومية لضمان امتثال المنشآت لمتطلبات الضريبة.

وقال محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل سهيل بن محمد أبانمي إن الهيئة العامة للزكاة والدخل تسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى حثّ المنشآت على التسجيل لتحقيق جاهزية مُثلى قبل انطلاق الضريبة، وتوفير كل سبل الدعم والخدمات النوعية اللازمة في هذا الجانب من حيث تثقيف المنشآت والتواصل معها.

وأضاف أبانمي أن لدى المنشآت الكثير من الخطوات التي يتوجب القيام بها استعداداً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة. ولذلك، تبذل الهيئة العامة للزكاة والدخل كل ما في وسعها لدعم تلك المنشآت ورفع جاهزيتها"، داعياً المنشآت المؤهلة التي تتخطى إيراداتها السنوية 1,000,000 ريال سعودي إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر 2017 عبر الموقع الإلكتروني https://vat.gov.sa/ar .