محمد بن سلمان: نيوم لن تنافس دبي بل تكملها

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أن مدينة نيوم المقرر إقامتها شمال غرب السعودية لن تتنافس مع دبي، بل تتكامل معها وأجزاء أخرى من الخليج.

وقال في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ للأنباء، إن مدينة نيوم ستخلق طلباً جديداً، وليس الطلب نفسه من دبي، مشيراً إلى أن المدينة سوف تدعم دبي والبحرين، كما سيساعد هذا المشروع خصوصاً الكويت التي يمكن أن تصدر إلى أوروبا أسرع وأرخص من الآن.

وأضاف أن المشروع يعد قفزة حضارية للبشرية خارج القيود التقليدية، ومركزاً للأعمال يعج بصناعات تحويلية متقدمة وتكنولوجيا حيوية وإعلام وشركات طيران.