الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها لثقة بالتعافي

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في نحو 4 أشهر في المعاملات المبكرة أمس مدعومة بتحديثات لاقت ترحاباً ومكاسب في باير بعد بيع أصول قيمتها سبعة مليارات دولار، وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% متجهاً للارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي بفعل التدفقات على أسهم المنطقة وسط حالة من الثقة إزاء التعافي الاقتصادي الأمر الذي أبطل أثر المخاوف المتعلقة بالمخاطر السياسية في الآونة الأخيرة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 39.46 نقطة بما يعادل 0.17 % ليصل إلى 22880.47 نقطة وزاد ستاندرد آند بورز 4.32 نقطة أو 0.16 % إلى 2555.25 نقطة وارتفع ناسداك 20.57 نقطة أو 0.31 % إلى 6612.08 نقطة.

وارتفع المؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوياته في 21 عاماً أمس مدعوماً بسهم فاست للتجزئة ذي الثقل على المؤشر.