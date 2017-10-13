وكالة الطاقة تتوقع توازن سوق النفط العالمية في 2018

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، أمس، أن العرض والطلب العالميين على النفط الخام سيتوازنان بدرجة كبيرة العام المقبل بفعل نمو الاستهلاك الذي سيساعد على تآكل تخمة معروض الوقود غير المستخدم المستمرة منذ ثلاث سنوات وسيعوض معظم الزيادة الحادة في الإنتاج. وأوضحت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الشهري لسوق النفط بأنها مازالت تتوقع نمو الطلب العالمي على الخام 1.6 مليون برميل يومياً في 2017 ثم تراجعه إلى 1.4 مليون برميل يومياً في 2018.

وقالت الوكالة «بالنظر إلى 2018 نرى أن ثلاثة فصول من أربعة ستكون متوازنة تقريباً - وذلك مجدداً بافتراض عدم تغير إنتاج أوبك وبناء على أوضاع طقس عادية. ورجحت الوكالة أن تكون مخزونات النفط التجارية قد تراجعت في الربع الثالث من العام الحالي في انخفاض هو الثاني فقط منذ انهيار سعر الخام في 2014.