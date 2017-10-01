منزل على شكل فقاعة اسمنتية بـ 13 ألف درهم

تشكل تكلفة المنزل وتصميمه هاجساً للمهندسين المعماريين قبل الراغبين ببناء منازل أحلامهم، إذ يصعب الجمع بين التصميم الهندسي الجميل والبناء غير المكلف.

ويبرز المهندس نيكولا بيني من شركة ( بينشيل) الأميركية من بين الذين يتصدون لهذه المهمة الشاقة ونجح في تقديم منزل يناسب العائلات الصغيرة بتكلفة لا تتجاوز 3500 دولار ( 13 ألف درهم). تكنيك البناء الذي اعتمده هذا المهندس تعلمه من والده ويقوم على محاكاة تاريخية للمنازل التي تشبه أنصاف فقاعات مصنوعة من أوراق وخشب الأشجار لكن طريقة التشييد والمواد مختلفة.

إذ يقوم العمال بحفر أساسات على قطر دائرة (بطول 120 قدماً) ومن ثم يجري تغطية هذه الدائرة بقماش يثبت على قطر الدائرة ثم تبدأ عملية نفخه بالهواء، ويرتفع الغطاء مستنداً إلى دعائم من الحديد، ومن ثم يجري تغليفه بالخرسانة من الأعلى ليتخذ شكل الفقاعة وبعد فترة يقوم العمال بإزاحة ذلك الغطاء لتتبقى قبة الكونكريت مع الفضاء الداخلي، وتستطيع تلك المنازل مقاومة وتحمل الظروف الجوية القاسية، ويبلغ العمر الافتراضي لكل منزل 50 عاماً.