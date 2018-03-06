ورد التساؤل التالي لـ«البيان الاقتصادي»: "هل يتم دفع ضريبة قيمة مضافة على الاستيراد؟"

أفادت «الاتحادية للضرائب» أن الضريبة تستحق على السلع والخدمات المشتراة من الخارج، وفي حال كان المستلم في الدولة شخصاً مسجلاً لدى الهيئة، يتم استحقاق الضريبة على ذلك الاستيراد باستخدام آلية الاحتساب العكسي، وفي حال كان غير مسجل فيتم دفع الضريبة على استيراد السلع من خارج دول مجلس التعاون قبل الإفراج عن السلع للشخص.

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