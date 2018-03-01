أنشطة بحرية متنوعة في «دبي العالمي للقوارب»

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عدداً من الفعاليات الترفيهية والمجتمعية التي تقام في معرض دبي العالمي للقوارب 2018 في دورته الـ 26.

وزار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، منصة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المخصصة لمسابقة دبي لصيد الأسماك 2018، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات ممن زاروا منصة النادي للاطلاع على المسابقة، من بينهم هلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، وسعيد حارب، نائب رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، مستشار أول المعرض، كما كان في استقبالهم محمد حارب، عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي، إضافةً إلى أعضاء اللجنة المنظمة للحدث.

مغامرات

وكان المعرض قد شهد انطلاق المغامرات والعديد من الأنشطة البحرية المتنوعة، وسط أجواء من الحماس الذي يفوق الخيال مع عروض الرياضات البحرية المثيرة والغواصات ذات التقنيات العالية، حيث يحرص معرض دبي العالمي للقوارب على تقديم الكثير من الأنشطة المشوقة لزواره من محبي المغامرة، التي تتضمن قدرًا هائلًا من المتعة أثناء انطلاقها فوق وتحت سطح الماء.

كما تعرّف الضيوف إلى الشروط الخاصة بالمسابقة واللوائح المنظمة وأعداد المتسابقين المشاركين في الحدث، واطلعوا على أوزان الصيد الذي نجح في الحصول عليه عدد من المشاركين مشيدين بحجم المشاركة والمبادرة التي وفرت فرصة كبيرة وعظيمة لشريحة مهمة من أفراد المجتمع لإشباع رغباتهم في هذا الحدث.

فيما كانت اللجنة المنظمة قد وضعت شروط الحدث، حيث يقتصر التنافس على فئتي (الكنعد) و(السكل)، كما أعلنت اللجنة أن المشاركة متاحة للجميع، من مواطنين ومقيمين وزوار، على ألا يقل المشاركون في القارب الواحد عن شخصين على أن يسمح بالصيد بواسطة الجر والسنارة (الحداق)، ولا يسمح بالشباك أو الأقفاص أو المنشلة ويسمح بالمشاركة بسمكة واحد في كل يوم من أيام المسابقة، كما تقرر منع الصيد في الأماكن المحظورة والممرات المائية لمينائي راشد وجبل علي.

ويصل مجموع الجوائز التي رصدت للمراكز من الأول وحتى الخامس في الفئتين (كنعد وسكل) إلى مبلغ 150 ألف درهم، حيث سينال الفائز الأول في كل فئة مبلغاً مالياً قدره 25 ألفاً فيما يحصل الثاني من كل فئة على مبلغ مالي قدره 20 ألفاً وينال صاحب المركز الثالث مبلغاً مالياً قدره 15 ألفاً فيما يحصل صاحب المركز الرابع على مبلغ مالي قدره 10 آلاف وينال صاحب المركز الخامس مبلغ 5 آلاف درهم.

الجدير بالذكر أن باب المشاركة في المسابقة لا يزال مفتوحاً، حيث سيكون اليوم الخميس، آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة قبل موعد ختام منافسات البطولة المقرر يوم غد الجمعة، علماً أن تتويج الأبطال سيقام في منصة المعرض يوم السبت المقبل عند الساعة الرابعة عصراً.

إلى جانب أسطول اليخوت السوبر والفاخرة التي تشارك في الدورة الحالية من المعرض، سيطلع الزوار أيضًا على أحدث المعدات من الدراجات المائية والألواح الطائرة والقوارب السريعة، إضافة إلى الاطلاع على نتاج التعاون بين شركة مصنعة للغواصات وعلامة شهيرة متخصصة بتصنيع السيارات الفارهة.

بينما كشفت شركة «إناتا» المحلية عن قارب فويلر الطائر، الذي صنع في الإمارات، ويمكن لليخت أن يطير على ارتفاع 1.5 متر فوق سطح الماء، اعتمادًا على تقنيات الهايدروفويل، ليمنح ركابه شعورًا فائقًا بالمتعة والحماس مع سرعة تصل إلى 40 عقدة.

استعراضات

ويشهد الحدث تنظيم عروض مباشرة ومذهلة يؤديها رياضيون محترفون بالرياضات المائية والألواح الطائرة فوق سطح الماء، كما يقدم فرصة للزائرين للانطلاق بجولة في قارب سريع. ومن أبرز الرياضيين الحاضرين لتقديم عروض المغامرات والألعاب على اللوح الطائر، سيكون بطل العالم الهولندي بو كروك الذي يحظى بشهرة واسعة حول العالم، وسبق له أن شارك في العديد من المنافسات الرياضية حول العالم منذ 2013.

فيما يمثل دولة الإمارات، مانع المرزوقي، بطل استعراض اللوح الطائر، ويعد أحد أفراد فريق إكس دبي الذي ينافس في الرياضات المائية. ويحل المرزوقي ضيفًا على فعاليات معرض دبي العالمي للقوارب برعاية من سي بريتشر، ويعد المرزوقي من أشهر الرياضيين الممارسين لرياضة التحليق باللوح فوق الماء على مستوى المنطقة، وهو يشارك في المنافسات منذ سنتين. وكان قد شارك في منافسات كأس العالم إكس دبي للألواح الطائرة فوق الماء، وذلك قبل إحراز الفوز في البطولة الإماراتية الوطنية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

كما يقدم بطل ريدبول المحترف والرياضي العالمي للمشي على الحبال آليكس مايسون عروضًا حماسية مثيرة. وكان الرياضي الأميركي قد ارتقى باستعراضات المشي على الحبال إلى مستويات أعلى، وذلك بعدما قام بالمشي على الحبل بين صخرتي الروشة في بيروت على ارتفاع 40 مترًا في الهواء الطلق، كما قام بتنفيذ مغامرته في غابات هاواي وغير ذلك من المناطق.

قوارب سريعة

كما ستحضر خلال الحدث مغامرات السرعة والسباقات، وذلك بمشاركة فيكتوري، الفريق الإماراتي المتخصص بسباقات القوارب السريعة، حيث سيحضر لعرض بعض من قواربه المذهلة. ولا تعد هذه القوارب لذوي القلوب الضعيفة، خاصة وأنها تصل إلى سرعة 220 كم في الساعة، وتمتلك القدرة على المناورة في المسارات الضيقة.

فئة 1

وقال حريز المر بن حريز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة فيكتوري تيم، المنافس ضمن بطولة العالم الفئة 1 للقوارب السريعة: «تعد سباقات القوارب السريعة من أكثر الرياضات التي تنشر السرور بين الفرق المتنافسة والمتفرجين الذين يتابعون الأحداث المشوقة من على الأرض.

ولا شك في أن معرض دبي العالمي للقوارب يعتبر من أهم الأحداث التي تقام على مدار العام بالنسبة للرياضات البحرية في الإمارات والشرق الأوسط على حد سواء، كما توفر فرصة مذهلة للمتابعين الجدد من أجل التعرف إلى رياضة القوارب السريعة وتشجيع الفريق الإماراتي ذي المستوى العالمي».

وأضاف: مسرورون للعودة من جديد للعام الثالث على التوالي لاستعراض أحدث التقنيات المتطورة، التي يستخدمها فريق فيكتوري من أجل تحقيق الانتصارات. وفي هذا العام، نستعد لإطلاق مركب ترفيهي جديد للسباقات، الذي يمنح عشاق الرياضات البحرية متعة كبيرة، وبالأخص لمن يمتلك أعصابًا من حديد.

غواصات

وتشارك شركة «ترايتون» لتصنيع الغواصات ومقرها فلوريدا، وذلك لاستعراض غواصتها الجديدة ذات التقنيات العالية والمخصصة لليخوت.

صممت غواصات ترايتون لتوفير أعلى مستوى من الرؤية والسهولة في التشغيل والأمان، كما أنها استقطبت الكثير من الاهتمام من محبي الاستكشاف، واستخدمت في صناعة مسلسل بلو بلانيت 2 الخاص بقناة بي بي سي.

وقال باتريك لاهي، المؤسس والمدير الشريك في ترايتون للغواصات: «تستعد ترايتون هذا العام لاستعراض أحدث نماذجها، وهي غواصة 3300/‏‏‏‏‏‏3 MKII، التي تستخدم في الوقت الحالي لتنفيذ الرحلات الاستكشافية والأبحاث العلمية والأفلام الوثائقية حول العالم».

وتابع: بفضل سهولة تشغيل الغواصات التي نوفرها، فإن مالكي منتجات ترايتون يتنوعون بين الأشخاص الراغبين بتوسيع الخيارات المتاحة لهم على اليخت بإضافة مغامرة مذهلة، والمؤسسات التي تنفذ الأبحاث والاستكشافات تحت الماء، إذ تشارك «ترايتون» في عدد محدود من معارض اليخوت حول العام. وبناء على ذلك فإن معرض دبي العالمي للقوارب يبرز بشكل واضح بين قائمة المعارض التي تقام في هذه المنطقة.

كما تستعرض «ترايتون» مشروع «نيبتون»، الذي يمثل تعاونها مع آستون مارتن العلامة الشهيرة في عالم السيارات، حيث يمثل مشروع نيبتون اندماجًا بين خبرات ترايتون في مجال الغوص مع تصاميم آستون مارتن وحرفيتها من أجل تنفيذ غواصة فريدة تتسع لثلاثة أشخاص بأعلى معايير الفخامة والتميز التي تضمنها علامة السيارات الفاخرة.

غوص منفرد

ولتوفير طريق نحو المغامرات في أعماق البحر، فإن شركة كاياجو الألمانية ستعرض السكوتر البحري SEABOB.

ويتميز السكوتر البحري بخفة الوزن وسهولة الاستخدام إضافة إلى إمكانية استخدامه تحت الماء، ولكنه مذهل للاستخدام عند ممارسة رياضة الغوص (السنوركلينغ)، والغوص الحر، والغوص باستخدام معدات التنفس (سكوبا دايفينغ)، حيث سيتمكن المستخدمون من استكشاف قاع البحر حتى عمق 40 متراً بكل سهولة.

رياضات حماسية

أما شركة سي بريتشر يو إيه إي، المتخصصة بالرياضات الحماسية، فستمنح الزائرين عرضًا مذهلًا لأهم منتجاتها المخصصة للرياضات البحرية، ألا وهي غواصة سي بريتشر، المشابهة لسمك القرش بجسم معدني.

وقال محمد صلاح، مدير العمليات في شركة سي بريتشر يو إيه إي: «يشهد هذا العام ثالث مشاركة لنا في معرض دبي العالمي للقوارب. إنه حدث مذهل يتيح لنا فرصة استعراض المعدات والتجهيزات الرياضية المختلفة التي تتوفر لدينا».

وأضاف: «في هذا العام سنستعرض الإمكانات التي تتمتع بها غواصة سي بريتشر، التي نثق بأنها ستحظى بشهرة كبيرة بين الزائرين، كما نقدم عرضًا مذهلًا على اللوح الطائر فوق الماء مع إضاءة LED في المساء لمزيد من الروعة والتميز».

مشاركة

أعلنت شركة أوفيتشيني بانيراي، مشاركتها في معرض دبي العالمي للقوارب، كونها «الشريك الداعم» للمعرض، مؤكدة رعايتها لصالة تسجيل كبار الشخصيات، التي تُعنى بالترحيب بأعضاء المجتمع المرموقين، كالتجّار، والموزعين، والربابنة، ومالكي اليخوت والقوارب إلى جانب هواة أسلوب الحياة الراقي، البحري والمميز.

سعود بن راشد المعلا يزور المعرض



زار صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، معرض دبي العالمي للقوارب 2018، الذي يقام في موقعه المؤقت على قناة دبي المائية في جميرا بالقرب من نادي دبي للسيدات.



وتجول سموه في أرجاء المعرض واطلع على أحدث اليخوت والقوارب ومعدات الملاحة، التي تعرضها 845 شركة تنتمي إلى 61 بلدًا، تضم ما يزيد على 90 شركة وعلامة تجارية تشارك لأول مرة في فعاليات المعرض، ويشهد المعرض مشاركة 20 يختًا فائق الفخامة، من ضمنها اليخت «شاكرا» الذي يبلغ طوله 86 مترًا، واليخت «سيرينتي»، الذي يبلغ طوله 72 مترًا، كما يشهد المعرض 43 إطلاقًا إقليميًا وعالميًا لمجموعة من كبرى شركات تصنيع القوارب، والتي تشمل فيريتي لليخوت وريفا وبيريللي.

«السلطة الملاحية» تدشّن «بحر دبي» خلال الحدث

استعرضت سلطة مدينة دبي الملاحية أمس، وسط إشادة واسعة بدورها المحوري في بناء قطاع بحري على مستوى عالمي من التنافسية،، ملامح «بحر دبي» التي تعتبر مبادرة نوعية للارتقاء بقطاع الترفيه البحري في دبي، وذلك على هامش فعاليات الدورة السادسة والعشرين من «معرض دبي العالمي للقوارب» المستمر لغاية 3 مارس المقبل في موقعه الجديد «قناة دبي المائية».

وأجمع زوار الحدث الأكبر من نوعه في مجال الملاحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط على أهمية المبادرة كونها تمهد الطريق أمام وضع دبي في مقدمة الوجهات العالمية الرائدة للأنشطة الترفيهية البحرية.

وتستند «بحر دبي» إلى رؤية واضحة تستهدف تسهيل عمل الوسائل والأنشطة البحرية الترفيهية باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة نمو القطاع السياحي في دبي، مع التركيز على إنشاء مرافق عالية المستوى للجذب السياحي وتوفير فرص عمل جديدة ضمن قطاع الترفيه البحري، ما يصب في خدمة «استراتيجية القطاع البحري» المتمثلة في تطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري وترسيخ مكانة دبي المتقدمة في مصاف أهم التجمعات البحرية العالمية.

وقدم فريق عمل السلطة البحرية شرحاً مفصلاً حول آلية عمل المبادرة المتمثلة في تسريع وتسهيل تسجيل وترخيص تصاريح الإبحار وإظهار السرعات البحرية المحددة وتحديد الأماكن السياحية المسموح الإبحار بها، فضلاً عن تحديد أماكن الاستراحة وأماكن المطاعم العائمة وأماكن المراسي البحرية العاملة في الإمارة وأنواع اليخوت التي تستقبلها.

وأوضح عامر علي المدير التنفيذي لـ «سلطة مدينة دبي الملاحية»، أن «بحر دبي» تمثل استكمالاً لمسيرة تحديث البنية التحتية لقطاع الترفيه البحري كونه محركاً رئيساً لمسيرة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دبي، وأضاف: تضع المبادرة الطموحة أسساً متينة لتنظيم آلية عمل الوسائل البحرية الترفيهية ضمن المياه الإقليمية المحلية، مستندة إلى أهداف طموحة لجعل دبي وجهة عالمية للسياحة الترفيهية البحرية، تمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التواصل والتعاون والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية بالأنشطة الترفيهية البحرية. دبي - البيان