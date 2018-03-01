ورد التساؤل التالي لـ«البيان الاقتصادي»: هل هناك معاملة خاصة بالشركات الصغيرة في ما يتعلق بالضريبة المضافة؟

أفادت «الاتحادية للضرائب»، أنه لا توجد قواعد خاصة بما يخص الكيانات الصغيرة أو المتوسطة. لكن، توفر الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني مصادر ومراجع لهذه الكيانات لمساعدتها في استفساراتها.

قد يهمك أيضا :

كيف يطبق الإعفاء الضريبي؟

هل يستطيع مواطنو الإمارات طلب استرداد الضريبة المضافة؟

هل الضريبة المضافة تفرض على أسعار تذاكر الطيران؟

هل من الضروري أن تتضمن الفاتورة خانة منفصلة لقيمة الضريبة؟

ما الفرق بين الضريبة الصفرية والإعفاءات؟

هل يتم تحصيل ضريبة عند استئجار مساحات مكتبية للمشاريع الصغيرة؟

ما إجراءات ضمان عدم لجوء الأعمال إلى استغلال نظام ضريبة القيمة المضافة ذريعةً لرفع الأسعار على المستهلك؟