«دبي للعقارات» تطلق «مراسي مارينا» الأول بقلب المدينة

أعلنت «دبي للعقارات» الإطلاق الرسمي لمشروع «مراسي مارينا»، أول رصيف يعمل بكامل طاقته في قناة دبي المائية وأول مرسى على الإطلاق في قلب المدينة. ويمتد المرسى المخصص للأعضاء فقط والمكون من 157 رصيفاً على مساحة 40 ألف متر مربع ويشكل أحدث إضافة من الشركة إلى محفظة مشاريع «مراسي الخليج التجاري» في دبي.

ويأتي هذا الإطلاق، ليسجل انتهاء المرحلة الأولى من هذا المشروع المتعدد الاستخدامات الذي تطوره الشركة ومن المتوقع أن يغدو من أكثر الوجهات رواجاً وجذباً للزوار في المدينة. وكشفت «دبي للعقارات» أيضاً عن تعيين «آرت مارين»، أكبر شركات الخدمات الشاملة لليخوت الترفيهية الفاخرة في المنطقة، لتكون المشغل الحصري لمشروع «مراسي مارينا». وتنص الاتفاقية بين الطرفين، التي دخلت حيز النفاذ الشهر الماضي، على أن تتولى «آرت مارين» مسؤولية إدارة مرافق المشروع بأكملها، بما في ذلك المناطق المائية والبرية فضلاً عن المرافق الفرعية الأخرى.

ويأتي افتتاح «مراسي مارينا» في وقت مثالي مع بداية موسم اليخوت لعام 2018، وقد تم إنشاؤه في فترة قياسية لم تتجاوز التسعين يوماً. ويتكون المرسى من 8 أرصفة مترابطة يمكنها استيعاب قوارب تتراوح أطوالها بين 8 إلى 35 متراً، وجرى بناؤه باستخدام طوافات خرسانية ذات طابع هندسي مميز تم تثبيتها عبر نظام «سيفلكس».

ومع اكتمال المرحلة الأولى، تواصل «دبي للعقارات» خطتها التوسعية الطموحة التي ستشهد إضافة مجمعات سكنية، ومنها برج «ريفرسايد» المكون من 49 طابقاً، إلى جانب المتنزهات العامة، وأربعة مراسٍ إضافية على طول قناة دبي المائية.

وقال رائد النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات: «يعد مراسي مارينا مكملاً لمشروع المجمع السكني الذي يوفر أنماط معيشة رائعة قبالة الواجهة البحرية في قلب منطقة الخليج التجاري. ونفخر بإنجاز المرحلة الأولى من رؤيتنا الرامية إلى تحويل المنطقة البالغة مساحتها 64 مليون قدم مربعة إلى وجهة عصرية ونابضة بالحياة».