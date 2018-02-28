326 مليار درهم رصيد المصرف المركزي من العملات الأجنبية في يناير

بلغ رصيد مصرف الإمارات المركزي من العملات الأجنبية 326 مليار درهم خلال شهر يناير من العام الجاري بنمو نسبته 12.1% مقارنة مع 290.75 مليار درهم في الشهر ذاته من العام 2017 .

وجاءت الزيادة في الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نتيجة ارتفاع الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج من 129.85 مليار درهم في شهر يناير 2017 إلى 254.91 مليار درهم في يناير من العام الجاري.

ولا تتضمن أصول المركزي بالعملة الأجنبية شريحة الاحتياطي لدى المصرف وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

وسجلت السيولة بمفهومها الشامل «ن3» في السوق زيادة بقيمة 65.4 مليار درهم على مستوى سنوي، حيث بلغ إجمالي قيمتها في نهاية شهر يناير من العام الجاري 1.481 تريليون درهم مقارنة مع 1.415.6 تريليون درهم في الشهر ذاته من العام 2017. وبلغت قيمة الودائع الحكومية 203.7 مليارات درهم في يناير الماضي في حين وصلت قيمة الودائع المصرفية النقدية 429.7 مليار درهم والودائع شبه النقدية 779 مليار درهم. وعلى مستوى النقد المصدر ارتفع النقد المصدر من 77.2 مليار درهم في يناير 2017 إلى 83.2 ملياراً في نهاية يناير 2018.