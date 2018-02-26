«الاقتصاد» تستدعي 91 ألف سيارة وسلعة خلال يناير الماضي

استدعت وزارة الاقتصاد في يناير الماضي 91.3 ألف سيارة وسلعة من أسواق الدولة لدواعي السلامة.

وأظهر تقرير للوزارة أمس أن قطاع السيارات شكل النسبة الأكبر من إجمالي السلع المستدعاة بعدد 18 ألف و881 سيارة وبنسبة 20.7%، كما تم استدعاء 50 دراجة نارية ليبلغ عدد المركبات المستدعاة 18 ألف و931 مركبة.

وأشار التقرير إلى استدعاء 72.2 ألف عبوة حليب أطفال و216 إطار مركبات.

وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة أن عمليات الاستدعاء، جاءت بالتعاون مع وكلاء ومنتجي السلع والجهات المختصة في مختلف أنحاء الدولة. وأشار إلى عمليات الاستدعاء، جاءت بهدف الفحص والصيانة لأجزاء مختلفة من المنتجات، مؤكداً أن الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء وسحب السلع بشكل مستمر بالتعاون مع الشركات التجارية، وتقوم من خلال عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة والنظر الشكاوى في شكاوى المستهلكين، أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً ودولياً.

ولفت إلى أن الوزارة تنفذ عمليات استرداد السلع وفق الممارسات العالمية في حملات الاستدعاء.

كانت وزارة الاقتصاد استدعت 396078 سلعة من أسواق الدولة خلال العام الماضي، وشكل قطاع السيارات النسبة الأكبر من السلع المسحوبة بنحو 61% وعدد 242734 مركبة، وجاءت الإلكترونيات في المركز الثاني بنسبة 27%، وعدد 107244 منتجاً.