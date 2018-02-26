غرفة دبي تطلق «منصة مؤشر دبي للابتكار»

أطلقت غرفة تجارة و صناعة دبي على هامش مشاركتها بفعاليات «شهر الإمارات للابتكار» الذي تنظم فعالياته خلال فبراير الجاري منصة دبي للابتكار، الأولى من نوعها عالمياً استكمالاً لمؤشر دبي للابتكار الذي تطلقه الغرفة سنوياً.

وتتميز المنصة الفريدة بقدرتها على إتاحة الفرصة لمستخدميها للتعرف إلى أداء الابتكار في مدن مختلفة حول العالم أو القطاعات الاقتصادية المختلفة وإجراء المقارنات والتحليلات، بالإضافة إلى عرض معلومات دقيقة وشاملة تستند إلى ما تم حصره من بيانات عبر السنوات السابقة من خلال إطلاق مؤشر دبي للابتكار. كما تمكن المنصة من استعراض جميع البيانات بطرق تفاعلية مبتكرة ومتنوعة، مما يجعل منها منصة مبتكرة لتحفيز الابتكار وممارساته في القطاع الخاص وإمارة دبي.

أفضل الخدمات

وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: «تواصل غرفة تجارة وصناعة دبي إطلاق المبادرات المبتكرة التي تسهم في توفير أفضل الخدمات لمجتمع الأعمال وتمكينه من التعرف إلى آخر التطورات في مختلف قطاعات الأعمال وبما يمكن من اتخاذ القرارات المبنية على المعرفة الدقيقة والمعمقة للمعلومات والبيانات التي ترسم آفاقاً واضحة لمستقبل الأعمال».

وأشار إلى أن دبي تمكنت ومن خلال الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من أن تتحول إلى مركز عالمي للابتكار، كما تمكنت من التأسيس لنموذج يحتذى عالمياً للتوظيف الأمثل للابتكار في الارتقاء بالقطاعات الرئيسية في المجتمع وتحقيق التطور والنمو المستدام وبما يسهم في تحقيق السعادة والرفاهية لأفراد المجتمع.

ركيزة أساسية

وبيّن حمد بوعميم أن إطلاق منصة دبي للابتكار هي إضافة جديدة لمبادرات غرفة دبي المبتكرة التي تنسجم مع توجيهات قيادة دولة الإمارات في التفكير الاستشرافي بعيد المدى في تعزيز مكانة دبي التنافسية كإحدى أهم وجهات الأعمال والاستثمار في العالم، وتوفير بيئات أعمال تحفز على اعتماد الأساليب المبتكرة وتحويلها إلى ركيزة أساسية في تطور مجتمعات الأعمال.

وتعرض المنصة المعلومات وفق محورين، أولاً المستوى الجزئي حيث تمكن المنصة مستخدميها من اختيار صناعة معينة ومقارنة أداء الابتكار في هذه الصناعة على مستوى القطاعات الأخرى كما تتيح إمكانية دراسة نمو الابتكار في هذه الصناعة عبر السنوات.

وفي المحور الثاني تتيح المنصة دراسة ومراقبة أداء الابتكار على مستوى المدينة الواحدة أو مدن متنوعة من العالم يمكن اختيارها ومقارنة أداء الابتكار فيها مع المدن الأخرى أو دراسة أداء الابتكار في المدينة عبر السنوات وهو المستوى العام.

رواد الأعمال

وتستهدف المنصة المهتمين بقطاع الابتكار من أعضاء الغرفة ورواد الأعمال والشركاء الاستراتيجيين وطلاب الجامعات والباحثين والمتخصصين في قطاع الابتكار، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات في القطاعين وصناع القرار وتتيح المنصة كذلك التعرف إلى البيانات بهدف التعرف إلى واقع الابتكار محلياً وعالمياً.

كما تساعد المنصة رواد الأعمال وأصحاب الشركات والمشاريع على المشاركة في استبيان الابتكار الموجود في قسم ابتكاري لمساعدة الشركات على مقارنة أدائها ضمن العوامل التي تندرج ضمن آلية مؤشر دبي للابتكار عبر مقارنة الأداء حسب القطاع أو الصناعة، مما يمكنها من التعرف إلى نقاط قوتها ومجالات التحسين وتساهم بالتعريف بحقائق حول القطاع متعلقة بأداء الابتكار مما يتيح لها تحليل مدى تأثير الابتكار على القطاعات عبر السنوات.