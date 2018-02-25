«تنظيم الاتصالات» تطلق أول مركز خدمة ذهبي ضمن فئة 5 نجوم

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات اليوم عن حصول أول مركز خدمة للمتعاملين على تقييم مركز ذهبي فئة 5 نجوم ضمن مبادرة «ارتقاء» الهادفة إلى إسعاد المتعاملين من خلال تحسين جودة وآلية تقديم الخدمات في جميع المراكز التابعة لشركتي «اتصالات» و«دو».

وتتضمن المبادرة إجراء تقييم شامل ومتكامل لمراكز خدمة وإسعاد المتعاملين التابعة لمزودي خدمات الاتصالات المعتمدين في الدولة بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين في هذه المراكز، وزيادة المنافسة الإيجابية وتحفيز المرخص لهم لإطلاق خدمات مبتكرة تلبي احتياجات المتعاملين.

وحصل مركز خدمة المتعاملين التابع لشركة اتصالات الموجود على شارع الشيخ زايد في دبي على تصنيف مركز ذهبي فئة 5 نجوم، وتشمل الجوانب التي تركز عليها عملية التقييم كلاً من جودة الخدمة المقدمة، وسرعة إنجاز المعاملات، وكيفية التعامل مع المتعاملين من خلال الرد على الأسئلة وتقديم المعلومات الكافية لكافة الأسئلة التي يطرحونها.

مبادرة وطنية

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «ارتقاء» مبادرة وطنية تأتي برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وهي ترجمةً فعليةً للسعادة، التي أصبحت أولوية استراتيجية لبلادنا وحكومتنا الفتية ولذلك بات من واجبنا تعزيز وتضافر الجهود والتعاون لتوفير أفضل وأرقى الخدمات لإسعاد المتعاملين في دولة الإمارات.

وقال المهندس سيف بن غليطة المدير التنفيذي لشؤون تطوير التكنولوجيا - الرئيس التنفيذي للابتكار بالهيئة: يتزامن الإعلان عن حصول أول مركز على تصنيف مركز ذهبي فئة 5 نجوم مع انعقاد شهر الابتكار في دولة الإمارات، وهو يعكس جدية التزامنا بتسخير كافة التقنيات والحلول الحديثة والذكية بما يتماشى مع استراتيجية المدينة الذكية وبناء الاقتصاد المعرفي. ونشيد بالدور الإيجابي الذي يلعبه المشغلون في هذا الصدد، وما أبدوه من تعاون وسرعة في الاستجابة خلال تنفيذ مرحلة التقييم النهائي من المبادرة.