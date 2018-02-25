ورد التساؤل التالي لـ«البيان الاقتصادي»: هل من الضروري أن تتضمن الفاتورة خانة منفصلة لقيمة الضريبة؟
أفادت «الاتحادية للضرائب»، أن «الفاتورة الضريبية» من المفترض أن توضح الضريبة لكل سلعة ولكن بمبيعات التجزئة يسمح بإصدار «فواتير مبسطة» تكون فيها الضريبة موضحة بشكل إجمالي لكامل الفاتورة ولكن وضعها في خانة مستقلة إلزامي.
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