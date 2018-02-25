مدن استثمارية متخصصة في أبوظبي قريباً

صرح سيف الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي لـ«البيان الاقتصادي» أن الدائرة ستعلن خلال الفترة القليلة المقبلة عن إنشاء مدن استثمارية متخصصة في الأمن الغذائي والصحة والتعليم والكيماويات.

وأضاف أن الدائرة تعكف على إعداد حزمة تحفيزات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والوطنية إلى أبوظبي. ونوه إلى أن إطلاق الدائرة لمكتب أبوظبي للاستثمار يعد نقلة نوعية في الإمارة، مشيراً إلى أن المكتب جاء كمحصلة عملية تفاعلية بين مختلف الدوائر في أبوظبي.

وأوضح خليفة المنصوري وكيل الدائرة لـ«البيان الاقتصادي» أن مكتب الاستثمار لا يستهدف مطلقاً التركيز على جذب مستثمرين من جنسيات معينة مثل الصينيين أو غيرهم، بل يستهدف كل الجنسيات.

وأضاف: لدينا خطة إستراتيجية بأن يزيد معدل نمو الاستثمارات الأجنبية إلى أبوظبي خلال الفترة المقبلة بما لا يقل عن 10% بدلاً من 8%، ونأمل أن يتضاعف النمو الذي حققناه العام الماضي.

وشدد على أن المكتب سيعد أداة قوية للترويج للاستثمار الأجنبي في أبوظبي، مشيراً إلى أن أهم شيء سيلمسه المستثمر الأجنبي بعد إنشاء المكتب هو أن جميع معاملاته يتم إنجازها في مكان واحد وعبر منصة واحدة.