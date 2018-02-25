مؤشر الابتكار: دبي تتقدم للمرتبة 14

احتلت دبي المرتبة الـ14 على مؤشر دبي للابتكار 2017، لتواصل بذلك تقدمها للعام الثالث على التوالي، بحسب نتائج المؤشر الذي أعلنت نتائجه أمس غرفة تجارة وصناعة دبي على هامش مشاركتها في فعاليات شهر الإمارات للابتكار.

وأوضح المؤشر تقدم دبي إلى المرتبة الـ14 من بين أهم 30 مدينة عالمية رائدة في مجال الابتكار مقارنة بالمركز 15 في العام الماضي، متفوقةً بذلك على مدن كبرى منها مدريد وميلانو وشنغهاي وموسكو وجوهانسبيرغ وساوباولو وكوالالمبور وبكين. وتصدرت نتائج المؤشر هونغ كونغ، متفوقة على نيويورك التي تراجعت إلى المرتبة الثانية، ولتحتل لندن المرتبة الثالثة، كما أظهرت النتائج تقدم دبي بشكل متواصل إلى جانب سان فرانسيسكو منذ 2015. وأظهرت مؤشرات قياس الأداء للقطاع الخاص في دبي ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الاعتماد على الابتكار، حيث سجل المؤشر ٣٪ ارتفاعاً هذا العام.

وتعتزم غرفة دبي استثمار 100 مليون درهم في مبادرات ابتكارية كجزء من استراتيجية الغرفة لاستثمار 500 مليون درهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة.