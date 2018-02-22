المنصوري يبحث فرص الشراكات التجارية والاستثمارية مع سلوفاكيا وكوستاريكا

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وكل من سلوفاكيا وكوستاريكا.

وناقش معاليه، خلال لقاءين منفصلين، عدداً من الآليات لتنشيط وتنمية الشراكات الاقتصادية، والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدماً مع وفدي البلدين الزائرين، إضافة إلى تشجيع وجود القطاع الخاص ومشاركته.

وخلال لقاء وزير الاقتصاد مع غابرييلا ماتشينا، نائب رئيس الوزراء ووزيرة الزراعة والتنمية بجمهورية سلوفاكيا، تم بحث سبل تطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وركز الاجتماع على مناقشة فرص ومقومات التعاون الاستثماري في مجال الزراعة والمنتجات الغذائية، كما ناقش الوزيران آليات تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات صناعة الحلال.

مبادلات

وأثنى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري على نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وجمهورية سلوفاكيا على مدى السنوات الماضية، إذ ازدادت التبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين خلال السنوات 2011-2016 بنسبة 50% مرتفعةً من نحو 205 ملايين عام 2011 إلى أكثر من 308 ملايين دولار في 2016، مشيراً إلى أن الإمكانات والفرص الاقتصادية التي يتمتع بها البلدان تفتح آفاقاً أوسع لرفع معدلات تجارتهما الخارجية.

وبحث معالي سلطان المنصوري مع ألكسندر مورا، وزير التجارة الخارجية بجمهورية كوستاريكا، مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، كما تم استعراض مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة وسبل تعزيزها، بالتركيز على المجالات ذات الاهتمام التي يمتلك فيها البلدان مزايا تنافسية، وأبرزها: التجارة والاستثمار والسياحة والضيافة وخدمات النقل والشحن الجوي.

وأكد الجانبان أهمية الخطوات التي تم تحقيقها الفترة الماضية من توقيع اتفاقيات لتشجيع الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي، والتي أسهمت في تطوير الإطار التشريعي للتعاون الاقتصادي، وتشجيع وجود القطاع الخاص بأسواق البلدين.

وتناول اللقاء إمكانية تشكيل مجلس أعمال بين غرف التجارة والصناعة بالبلدين الذي سيسهم بشكل ملموس في تقريب مجتمع الأعمال، وتوفير منصة للتواصل والاطلاع بشكل متواصل على التحديات والفرص المطروحة ،وسبل تحقيق أفضل استفادة منها لتطوير علاقات التعاون المشتركة.

وقال معالي سلطان المنصوري إن العلاقات الثنائية بين الإمارات وكوستاريكا شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري.