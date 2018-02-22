إطلاق المنصة الإلكترونية لبرنامج المشاريع الصغيرة

أطلق معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد المنصة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذي لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وجاء إطلاق المنصة ضمن مبادرات وزارة الاقتصاد في شهر الإمارات للابتكار وفي سياق جهودها الرامية إلى دعم رواد الأعمال المواطنين، وتعزيز دور ومساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وأوضح معالي المنصوري أن المنصة ستكون البوابة التي ينطلق منها رواد ورائدات الأعمال الإماراتيون نحو تحقيق مستقبلهم وأهدافهم وبلورة أفكارهم وإبداعاتهم لتصل لمرحلة التشغيل والتوسع ثم الابتكار.

قاعدة بيانات

وأوضح معالي الوزير المنصوري أن المنصة ستحمل على عاتقها إنشاء قاعدة بيانات شاملة وخاصة بالمشاريع الوطنية المؤهلة ما يساعد على توفير أفضل الخدمات بأسرع وأسهل الوسائل الممكنة، موضحاً أن التسجيل في عضوية البرنامج الوطني للمشاريع سيمكن الأعضاء من ولوج أسواق جديدة والتعامل مع العديد من الشركاء في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إضافة إلى القطاع الخاص وخلق فرص تسويقية لمنتجاتهم ما يعزز من نشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار والتنافسية.

وأضاف معاليه أنه فيما يتعلق بشركائنا المحليين وعلى رأسهم جهات ومؤسسات الحكومة الاتحادية فإننا بصدد الربط بين أنظمة هذه الجهات وبين أعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة من خلال هذه المنصة، حيث ستكون لهم الأولوية في الحصول على المناقصات والممارسات الحكومية في أنظمة المشتريات كما سنعمل على إلغاء أو تخفيض الرسوم المفروضة عليهم خلال عمر محدد للمشروع وسيكون بإمكاننا متابعة قيمة العطاءات والمناقصات الممنوحة لهم والعمل على زيادتها إضافة إلى الحصول على تقارير من هذه الجهات بأداء وجودة الخدمة أو المنتج لتعزيز المتابعة والعمل على التطوير والتأكد من جودتها مما يؤدي بالنتيجة إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع إضافة إلى الأسواق الخارجية التي بدأ البرنامج الوطني للمشاريع بالتنسيق معها للعمل على تذليل التحديات التي تواجه التصدير.

مشاركات خارجية

وأشار معالي سلطان المنصوري إلى أن البرنامج الوطني للمشاريع قام بتنظيم العديد من المشاركات الخارجية لرواد الأعمال خلال الفترة الماضية، حيث قام بدعمهم في معارض ووفود تجارية للصين والهند وفنلندا على سبيل المثال، والتي عملت على فتح قنوات جديدة للتصدير وإيجاد موردين رئيسيين للعمل على خفض التكلفة للمواد الأولية، وبالتأكيد التعارف على رواد أعمال دوليين لإضافة الكثير من الخبرات والمعارف، إضافة إلى المشاركات الداخلية، وكان العائد منها إيجابياً بشكل غير متوقع.

وقال معاليه: لا ننسى الأخوات من رائدات الأعمال اللاتي كان لهن الدور البارز في إنجاح هذه المبادرات والمشاركات، حيث كانت نسبة رائدات الأعمال المشاركات في المعارض الخارجية قرابة 25% وفي التدريب كانت نسبة مشاركتهن قرابة 65% مما يعزز لدينا من الرغبة الجادة لرائدات الأعمال في ولوج القطاعات الاقتصادية الجديدة، ومشاركة الرجل للعمل على ارتقاء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وأضاف أنه خلال الأيام القادمة ستعمل المنصة على الإعلان عن كثير من المبادرات بالتعاون مع أعضاء مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة في تقديم الخدمات المالية وغير المالية لأعضاء البرنامج.