3 مليارات درهم للبنية التحتية لـ«الشارقة للواجهات المائية»

أعلن عبدالله الشكره رئيس مجلس إدارة واحة الشارقة للتطوير العقاري تدشين أعمال المرحلة الأولى من مشروع مدينة الشارقة للواجهات المائية، بكلفة 3 مليارات درهم تشمل إنشاء محطات كهربائية بطاقة 700 ميغاواط بكلفة 270 مليون درهم.

وقال خلال مؤتمر صحفي أمس بحضور الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة إنه تمت إزالة 12 مليون متر مكعب من الرمال والصخور في أعمال حفر القنوات المائية إضافة إلى استخدام 5 ملايين طن لإنشاء الكواسر البحرية كما تم إنجاز 20% من إجمالي الأعمال الإنشائية لمدينة الشارقة للواجهات المائية تتضمن حفر القنوات وبناها التحتية وشبكات نقل الطاقة الكهربائية والطرق الداخلية والجسور وحواجز الأمواج ومنظومة تجديد المياه وتركيب عازل من مادة الجيوتكستايل على قاع القنوات وأعمال حفر أساسات مباني الفيلات الخاصة.

مرافق

ولفت عبدالله الشكره إلى أن «الشارقة للواجهات المائية» تعتبر مدينة داخل المدينة كما تتميز بوجود مرافق متكاملة تمكن من العيش والعمل والاسترخاء والتسوق والتمتع بأفضل نمط حياة كما تمتد مدينة الشارقة للواجهات المائية على 60 مليون قدم مربعة من أراضي الساحل الخليجي لتكون مقصداً مثالياً للمقيمين والسياح.

وأضاف أن مدينة الشارقة للواجهات المائية تتألف من 8 جزرٍ خلابة طورت بأحدث التقنيات لتحتضن مجتمعاً نابضاً بالحياة يضم 60 ألف شخص يعيشون في تحف معمارية آسرة مكونة من 1500 فيلا فخمة ومنزل ذكي و95 برجاً متعدد الاستخدامات كما تضم المدينة عدداً من الفنادق والمراكز التجارية ومجمعات المكاتب الأنيقة وحديقة ألعاب مائية صممت بمواصفات عالمية إضافة إلى مارينا تتسع لـ800 يخت تنتشر على 36 كيلومتراً كما تعد مدينة نظيفة خالية من التلوث يتمتع سكانها بمرافق على مستوى عالمي إضافة لشواطئها الساحرة وانتشار أماكن الترفيه والتسوق، مع طقسها المعتدل على مدار العام.

وأوضح الشكره أن المرحلة الأولى من الإنشاءات تضمنت إزاحة 12 مليون متر مكعب من الأتربة خلال أعمال حفر القنوات وإنشائها على مسافة 20 كيلومتراً وبعمق 3 - 5 أمتار وعرض 100 - 300 متراً إضافة إلى استخدام 5 ملايين طن من الصخور في الكواسر وأعمال حماية القنوات المائية وبناء الجسور والطرق ومحطات الكهرباء، لافتاً إلى أن شركة واحة الشارقة للتطوير العقاري سلّمت محطتين 132/‏‏‏‏33/‏‏‏‏11kv لنقل وتوزيع الكهرباء لهيئة كهرباء ومياه الشارقة بطاقة تشغيلية دائمة تصل 700 ميغاواط وهي القدرة التي تكفي لتزويد التجمع الحضري والبيئي والسكني لمدينة الشارقة للواجهات المائية وكل قاطنيها من السائحين والزائرين والمقيمين والعاملين بعد اكتمالها والمتوقع أن يصل تعدادهم إلى 60 ألف نسمة كما سيتم إدارتها من قبل هيئة كهرباء ومياه الشارقة «SEWA» التي ستحصل منها على إمدادات الكهرباء.

نموذج

وقال الدكتور المهندس راشد الليم: إن الشراكة مع واحة الشارقة للتطوير العقاري تمثل نموذجاً للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص حيث قام مطور عملاق بالاستثمار في تطوير شبكة مرافق تساعد هيئة كهرباء ومياه الشارقة على تأمين الكهرباء للمقيمين في مدينة الشارقة للواجهات المائية وهو مشروع تطويري مهم على مستوى الشارقة ودولة الإمارات.