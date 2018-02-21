المنصوري: الإمارات مركز دولي لريادة الأعمال

أطلق معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد «دليل الابتكار للشركات في دولة الإمارات : نحو رؤية الإمارات 2021» الذي أنجزته الوزارة بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا - معهد البحوث بشأن النمو الاقتصادي المستدام.

وجاء إطلاق الدليل باللغتين العربية والانجليزية في سياق تفاعل الوزارة مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار وانسجاماً مع فعاليات شهر الامارات للابتكار 2018.

وقال معالي سلطان المنصوري إن الإطلاق إنجاز متميز لإحدى أهم المبادرات الوطنية للابتكار والتي أقرتها اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، المنبثقة عن مجلس الوزراء والتي تم اعتمادها ضمن المبادرات الوطنية تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للابتكار وهي إطلاق «دليل الابتكار للشركات في دولة الإمارات: نحو رؤية الإمارات 2021».

دليل

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً دولياً هاماً لريادة الأعمال والابتكار نظراً لتوفير البيئة التشريعية والاستثمارية الجاذبة وفقا لأفضل المعايير الدولية وبناء المؤسسات المختصة وتعزيز دور الابتكار الذي أصبح يشكل جوهر السياسات الاقتصادية للدولة والانتقال نحو اقتصاد معرفي تقوده كوادرنا الوطنية المتميزة.

ولفت معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد تقوم بنشر الدليل استمراراً لدورها المحوري في دعم القطاع الخاص والمساهمة في نشر ثقافة الابتكار على مستوى الدولة بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين على المستوى الاتحادي والمحلي وخاصة دوائر التنمية الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والعمل سويا على تشجيع الشركات العاملة بالدولة بكافة فئاتها على الاستفادة من هذا الدليل تعزيزاً لتنافسية اقتصادنا الوطني.

وأضاف معاليه إن دولة الإمارات تعتبر الدولة الأولى عالمياً التي تدخل في شراكة كاملة بين القطاعين الحكومي والخاص نحو الابتكار في كافة القطاعات الاقتصادية.

وقال حميد بن محمد بن سالم الأمين العـام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة إن القطاع الخاص بالدولة يعتبر أحد الشركاء الاستراتيجيين للقطاع الحكومي في تحقيق رؤية الإمارات 2021، التي تبنتّها قيادتنا الرشيدة وتم تشكيل فرق عمل من كافة الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية لتحقيقها.

تواصل

وأشار إلى أن المبادرة تشكل جسر تواصل قوي بين وزارة الاقتصاد وبين كافة الشركات العاملة بالدولة للانتقال نحو الابتكار الذي أصبح جوهر السياسات الاقتصادية للدولة وصولا إلى اقتصاد معرفي تنافسي، خاصة وأن القطاع الخاص الإماراتي يتميز بحرصه على متابعة كل ما هو جديد من ابتكارات تكنولوجية وأفضل الممارسات العالمية لكي يواكب التطور السريع الذي تشهده الدولة والتي أصبحت مركزا عالميا للتجارة والاستثمار والابتكار. ومما لا شك فيه، أن دليل الابتكار للشركات سوف يساهم في تطوير ودعم الشركات العاملة بالدولة بالبدء في تطوير عملها وزيادة إنتاجيتها لتمكينها من تعزيز قدراتها التنافسية في الاقتصاد الوطني والعالمي وصولا إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021.