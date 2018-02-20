86 % من شركات الإمارات تعيّن موظفين خلال عام

كشف مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط الذي أجراه بيت.كوم مؤخراً بالتعاون مع يوغوف عن توقعات إيجابية لسوق العمل في الإمارات، حيث قالت غالبية (86٪) من الشركات إنها ستقوم بتعيين موظفين جدد خلال العام المقبل، فيما صرح حوالي ثلاثة أرباع أصحاب العمل (75٪) بأنهم ينوون التوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وإضافة إلى ذلك، قال حوالي 4 من كل 5 من المهنيين العاملين (79٪) إن شركاتهم عيّنت موظفين جدداً خلال الأشهر الـ 12 الماضي.

وصرحت ثلثا (67٪) من الشركات التي تخطط للتوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في الإمارات، أن كل واحدة منها ستوفر نحو 20 فرصة عمل، بينما صرحت نسبة 14٪ من الشركات بأن كلاً منها ستوفر ما یصل إلی 100 وظيفة، في حین أن النسبة المتبقية غير متأكدة من عدد الوظائف الشاغرة التي ستوفرها على المدى القصير.

وفي الإمارات، سيكون الطلب الأكبر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على «التنفيذيين المبتدئين» (43٪)، يليهم «المدراء» (36٪)، و«المنسقين» (30٪) و«كبار المسؤولين التنفيذيين» (30٪) والتنفيذيين (28٪).

وفيما يتعلق بالأدوار الوظيفية التي ستبحث عنها الشركات خلال الفترة نفسها، فقد شملت: «المسؤولين التنفيذيين للمبيعات» (28٪)، و«المحاسبين» (26٪)، و«مدراء المشاريع» (20٪)، و«مدراء المبيعات» (19٪)، و«المدراء الإداريين» (18٪).

وبرزت «الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة» في القطاع الخاص كأكثر الشركات التي تخطط لتعيين موظفين جدد في المنطقة، حيث صرحت 76٪ أنها ستقوم بتوظيف عدد من الأشخاص. من ناحية أخرى، شملت القطاعات الأكثر احتمالية لتوظيف مرشحين جدد: «قطاع السلع الاستهلاكية» (81٪ يخططون للتوظيف)، و«العقارات /‏‏‏‏ البناء /‏‏‏‏ تطوير العقارات» (80٪)، و«الضيافة /‏‏‏‏ الترفيه» (78٪).

وعلى المستوى الإقليمي، برزت «الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة» و«الشركات متعددة الجنسيات» كأكثر الشركات نية لتعيين موظفين على المدى الطويل، حيث قالت 89٪ أنها تخطط لتعيين موظفين خلال العام المقبل. وفيما يتعلق بأكثر 5 قطاعات توظيفاً خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، فقد شملت: «استشارات الأعمال /‏‏‏‏ إدارة الأعمال» (97٪ يخططون للتوظيف)، و«السلع الاستهلاكية» (95٪)، و«الضيافة /‏‏‏‏ الترفيه» (94٪)، و«القطاع المصرفي /‏‏‏‏ المالي» (93٪)، و«التجارة /‏‏‏‏ البيع بالتجزئة» (92٪).

وقال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم:»تبدو توقعات التوظيف لعام 2018 إيجابية للغاية. ويعتقد المجيبون أن أكثر القطاعات جذباً واحتفاظاً بأفضل الكفاءات في الإمارات هي «العقارات، والبناء، وإدارة العقارات» (31٪)، و«الدعاية والتسويق والعلاقات العامة» (30٪). وبرز «القطاع المصرفي والمالي» (34٪) كالقطاع الذي يجذب أكبر عدد من «الكفاءات المحلية» و«الخريجين الجدد»، في حين برز قطاع «الإعلان والتسويق والعلاقات العامة» (45٪) كالقطاع الأكثر جاذبية «للكفاءات النسائية».

بيانات

تم جمع بيانات مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط من بيت.كوم عبر الانترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 5 ديسمبر 2017 وحتى 28 يناير 2018، بمشاركة 1,883 شخصاً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، وباكستان.