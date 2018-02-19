إطلاق مجلس استشاري لأصحاب الهمم في مطارات دبي

دعا سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي، جميع الجهات المعنية العاملة في مطار دبي الدولي، إلى تعزيز الخدمات التي توفرها مطارات دبي للمتعاملين والمسافرين من أصحاب الهمم. جاء ذلك خلال حضور سموه حفل الإطلاق الرسمي لـ "المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم" بمطارات دبي، الذي تم تشكيله أخيراً لوضع خطة عمل مبنية على أفضل الممارسات العالمية، وتقديم الدعم والمشورة والمتابعة لجهود الجهات وفرق العمل المعنية بتعزيز الخدمات التي يقدمها مطار دبي ومطار دبي ورلد سنترال الدوليين للمتعاملين من أصحاب الهمم.

وقال سموه: "جميع الجهات المعنية مطالبة ببذل كل الجهود لتحقيق رؤية وأهداف المجلس كل في مجال اختصاصه، والارتقاء بخدمات مطاراتنا بما يتناسب مع احتياجات هذه الشريحة العزيزة من المسافرين، وترك انطباعات طيبة لديهم في كل مرة يستخدمون فيها مطارات دبي، بما يتواكب مع توجهات حكومتنا الرشيدة على هذا الصعيد".

يترأس المجلس جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي ويضم في عضويته ماجد الجوكر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مطارات دبي والعميد علي عتيق مدير الإدارة العامة لأمن المطارات والعميد طلال الشنقيطي مساعد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لشؤون المنافذ الجوية، ومشاري البناي النائب الأول للرئيس لشؤون الموارد البشرية وأحمد الخياط نائب الرئيس - وحدة برامج التميز والشراكات الحكومية التابعة لإدارة الشؤون المؤسسية، وانيتا مهرا النائب الأول للرئيس للاتصال والسمعة المؤسسية في مطارات دبي، وعلي انكيزة نائب الرئيس لعمليات المبنى، ومنى العبدولي نائب الرئيس للشؤون القانونية وإبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، وسامي عقيل نائب الرئيس لخدمات المطار في طيران الإمارات، وخالد مطر نائب الرئيس للعمليات في دناتا، وعدد من كبار المسؤولين في مطارات دبي.

أهمية

وقال جمال الحاي رئيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم في مطارات دبي: إن أهمية هذا المجلس تنبع من أهمية الرؤية والأهداف التي يتوجب عليه تحقيقها خلال الفترة المقبلة، والتي يقف على رأسها تعزيز خدمات مطارات دبي للمسافرين والمتعاملين من أصحاب الهمم، بما يتواكب مع مبادرة "مجتمعي مكان للجميع" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في نوفمبر 2013. وأضاف إن أصحاب الهمم يشكلون ما بين 10 -15 % من كل مجتمع حول العالم حسب تقارير منظمة الصحة العالمية، ومن هنا أمامنا مسيرة يتوجب علينا خوضها للبحث الدائم عن أفضل الخدمات التي تلبي احتياجات هذه الشريحة العزيزة من مجتمعنا المحلي والدولي.

أهداف المجلس

وتم تشكيل المجلس بناء على توجيهات سمو الشيخ أحمد بن سعيد، لوضع استراتيجية وخطة عمل للتعرف على واقع الخدمات التي توفرها مطارات دبي للمتعاملين والمسافرين من أصحاب الهمم في الوقت الراهن، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة. وسوف يعمل المجلس على توحيد جهود جميع الجهات المعنية وتوزيع الأدوار والمهام بين أعضائه للإشراف على تنفيذ التحسينات والإضافات التي سيتم الاتفاق على توفيرها للمتعاملين واستقطاب أفضل التقنيات والأجهزة التي تتناسب مع احتياجات أصحاب الهمم وتلبي تطلعاتهم، بما يعزز سمعة مطارات دبي كمرفق صديق للمسافرين من أصحاب الهمم. ويعكف المجلس في الوقت الراهن على تشكيل فرق عمل متخصصة مهمتها تنفيذ الخطط والعمل على استقطاب التكنولوجيات المساعدة والحلول الذكية التي تلبي احتياجات كافة الفئات من أصحاب الهمم المتعاملين مع مطارات دبي. يذكر أن منظمة الصحة العالمية قدرت عدد ذوي الاحتياجات الخاصة حول العالم بنحو مليار نسمة من ضمنهم 50 مليونا يعيشون في منطقة الشرق الأوسط.