بيع 75 % من مشروع «سان بيم هومز» في دبي

أعلنت شركة «سان أند ساند» بيع أكثر من 75 % من مشروع «سان بيم هومز» الذي أعلن خلال معرض سيتي سكيب 2016، مشيرة إلى أن نسبة 40% من مجمل المشترين مواطنون شباب. وأكد ساليش اسراني، المدير التنفيذي لمجموعة المطورين العقاريين «سان اند ساند»، أن الإسكان المتوسط يتيح فرصاً كبيرة للمستثمرين العقاريين الإماراتيين الشباب، حتى من ذوي الملاءة المالية المنخفضة، حيث يمكنهم دخول عالم العقارات بشراء وحدات سكنية يبلغ سعرها 425 ألف درهم فقط باستخدام برامج تمويل تقدر تكلفتها الائتمانية بنسبة 3.5 % في حين تبلغ العائدات التأجيرية لتلك الوحدات أكثر من 8 %، ما يعني صافي عوائد مالية تقدر بنحو 5% سنوياً على الأمد القصير والمتوسط.

وأوضح أن دعم الجهات الحكومية للمشاريع العقارية الجادة أساسي لتطوير السوق، مشيراً إلى أن مشروع «سان بيم هومز» في منطقة سيح شعيب 2، بمجمع دبي الصناعي، سيتم افتتاحه خلال الأيام المقبلة بحضور مروان أحمد بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك وعبد الله بالهول المدير التنفيذي لمجمع دبي الصناعي.

وقال: يعتبر شح الإسكان الميسر أحد تحديات القطاع العقاري، وهناك حاجة لتلبية حاجة العائلات التي يبلغ دخلها الشهري 8 آلاف درهم. وأضاف أن المطورين باتوا أكثر حرصاً على استهداف فئات جديدة، وفي الإمارات السباقة دائماً إلى المبادرة أصبح الاتجاه السائد إيلاء أهمية أكبر للإسكان المتوسط.