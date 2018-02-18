100 % إشغال الفنادق القريبة من المركز التجاري

ارتفعت نسب إشغال الفنادق القريبة من مركز دبي التجاري وشارع الشيخ زايد لتتراوح بين 90 ـ 100% بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض «جلفود» الذي يمتاز بزيادة عدد العارضين والزوار من داخل وخارج الدولة بحسب مصادر عاملة في القطاع الفندقي.

وقالت المصادر إن معرض جلفود من المعارض الكبرى التي تسهم في تنشيط الحركة السياحية في دبي بشكل عام وتساهم في رفع نسب إشغال الفنادق، مشيرين إلى أن الطلب الأكبر على الغرف الفندقية خلال فترة المعرض يتركز على الفنادق القريبة من المركز التجاري التي تحظى بالحصة الكبرى من العارضين.

وقال محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق، إن المعارض والمؤتمرات تلعب دوراً كبيراً في تنشيط الإشغال الفندقي والحركة السياحية والتجارية، مشيراً إلى أن نسب إشغال الفنادق القريبة من مركز دبي التجاري خلال معرض جلفود والمعارض الكبرى مثل معرض جيتكس وسيتي سكيب، ومعرض الصحة تصل إلى 100% وتقل هذه النسبة كلما ابتعدنا عن مركز دبي.

وأوضح أن أهمية المعارض والمؤتمرات تكمن في أنها تسهم في جذب استقطاب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها القطاع السياحي، بالإضافة إلى أنها تعتبر منصة للترويج للبيئة الاستثمارية والسياحية في دبي، مشيراً إلى أن سياحة المعارض والمؤتمرات تستحوذ على نسبة تتراوح بين 20 و30 % خلال موسم الأعمال الذي يبدأ بعد الإجازة الصيفية من كل عام.

قال ديفيد برينس نائب الرئيس الإقليمي لفنادق «روتانا»: إن تنظيم المزيد من المعارض والاجتماعات العالمية في دبي ساعد على استقطاب آلاف الزائرين، وهو ما انعكس على الحركة السياحية وعلى الإشغال الفندقي في الإمارة، بالإضافة إلى انعكاساته الإيجابية على باقي القطاعات الاقتصادية، لا سيما قطاع التجزئة والطيران والمواصلات وغيرها.